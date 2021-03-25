طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى.. اعرف درجات الحرارة

كتب محمود راغب

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الخميس، طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائل للبرودة على السواحل الغربية لطيف على السواحل الشرقية، وأن يكون الطقس معتدلاً على جنوب سيناء، لطيف على شمال الصعيد ومعتدل على جنوب الصعيد.



وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.



وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.





وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة على المدن والعواصم بمحافظات الجمهورية :

درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 12 والعظمى 21درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 13 والعظمى 21درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 13 والعظمى 21درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 13 والعظمى 20درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 13 والعظمى 19درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 14 العظمى 20درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 13 والعظمى 18درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 12 والعظمى 17درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 09 والعظمى 20درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 13 العظمى 21درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 14 والعظمى 20درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 12 والعظمى 21درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 11 والعظمى 22درجات الحرارة فى السويس الصغرى 14 والعظمى 22درجات الحرارة فى العريش الصغرى 12 والعظمى 21درجات الحرارة فى رفح الصغرى 11 والعظمى 21درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 12 والعظمى 24درجات الحرارة فى نخل الصغرى 09 العظمى 20درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 16 والعظمى 23درجات الحرارة فى طابا الصغرى 13 والعظمى 22درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 07 والعظمى 19درجات الحرارة فى الطور الصغرى 14 والعظمى 25درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 17 والعظمى 26درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 16 والعظمى 25درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 17 والعظمى 25درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 12 والعظمى 23درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 12 والعظمى 23درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 13 والعظمى 22درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 13 والعظمى 23درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 14 والعظمى 24درجات الحرارة فى قنا الصغرى 17 والعظمى 26درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 16 والعظمى 27درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 17 والعظمى 28درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 15 والعظمى 27درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 14 والعظمى 28درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 18 والعظمى 29درجات الحرارة فى أبو رماد الصغرى 17 والعظمى 29درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 23 والعظمى 29درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 22 والعظمى 28