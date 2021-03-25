اليوم السابع
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ضبط مدير مخبز بلدى بالخانكة تلاعب بمنظومة الخبز واستولى على مليون و317 ألفا

الخميس، 25 مارس 2021 01:00 ص
ضبط مدير مخبز بلدى بالخانكة تلاعب بمنظومة الخبز واستولى على مليون و317 ألفا منظومة الخبز - أرشيفية
القليوبية فريق المحافظات

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تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة الخانكة، بتهمة التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف وهمية بصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى، ببيعها فى السوق السوداء مستولياً على أموال الدعم، وتحرر محضر بالواقعة وتم إحالته للنيابة العامة والتى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء حاتم الحداد مدير المباحث بالقليوبية، إخطارا من العقيد أحمد عبد العليم رئيس مباحث تموين القليوبية، يفيد ورود معلومات وتحريات الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، تفيد قيام المدير المسئول عن مخبز بلدى كائن بدائرة قسم شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية، بالتلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز، بإثبات عمليات صرف وهمية بصفة يومية وتصرفه فى كميات من الدقيق البلدى، ببيعها فى السوق السوداء، مستولياً على أموال الدعم محققاً من جراء ذلك أرباح غير مشروعة.

جرى إخطار اللواء  فخر الدين العربى مدير أمن القليوبية، وتم تكشيل حملة مكبرة تمكنت من ضبط المدير المسؤول عن المخبز، وبالفحص تبين استيلائه على "1317456 جنيه"، مليون وثلاثمائة وسبعة عشر ألف وأربعمائة ستة وخمسون جنيهاً، تحصل عليها مقابل إنتاج وتصنيع الخبز دون إنتاجه فعلياً.

وبمواجهته اعترف بإرتكاب الواقعة، تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر محضر بالواقعة وإحالة المتهم للنيابة التى أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.


اخبار القليوبية

امن القليوبية

مباحث تموين القليوبية

مخبز بلدى

الاستيلاء على اموال الدعم

منظومة الخبز

الخانكة

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