ضبط عاطل بسبب أعمال خادشة للحياء بمحيط سكن الطالبات فى قنا

كتب محمود عبد الراضي

كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام أحد الأشخاص "مهتز نفسياً" بأعمال خادشة للحياء، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تصوير أحد الأشخاص حال تواجده بمنطقة سكن الطالبات بمحافظة قنا، وقيامه بأعمال خادشة للحياء من شأنها التحرش بالطالبات .

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من تحديد الشخص المشار إليه عاطل - مقيم بمحافظة قنا، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بجوار سكن الطالبات بمدينة قنا، وبمناقشته تبين أنه مهتز نفسياً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.