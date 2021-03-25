اليوم السابع
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ضبط عاطل بسبب أعمال خادشة للحياء بمحيط سكن الطالبات فى قنا

الخميس، 25 مارس 2021 03:24 م
ضبط عاطل بسبب أعمال خادشة للحياء بمحيط سكن الطالبات فى قنا حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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كشفت أجهزة الأمن ملابسات ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعى، يتضمن قيام أحد الأشخاص "مهتز نفسياً" بأعمال خادشة للحياء، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تم تداوله على أحد مواقع التواصل الاجتماعى يتضمن تصوير أحد الأشخاص حال تواجده بمنطقة سكن الطالبات بمحافظة قنا، وقيامه بأعمال خادشة للحياء من شأنها التحرش بالطالبات .

 

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، من تحديد الشخص المشار إليه عاطل - مقيم بمحافظة قنا، وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال تواجده بجوار سكن الطالبات بمدينة قنا، وبمناقشته تبين أنه مهتز نفسياً، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


سكن الطالبات

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امن قنا

الداخلية

اخبار الحوادث

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