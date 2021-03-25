شبورة لمدة 6 أيام.. ننشر خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء المقبل

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم الخميس 25 مارس 2021 إلى الثلاثاء 30 مارس 2021، حيث يشهد اليوم فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ).

وفيما يلى خريطة الظواهر الجوية حتى الثلاثاء المقبل، كما يلى:

- يوم الخميس 25 مارس:

فرص أمطار خفيفه على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ).

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المالية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة و السواحل الشمالية الشرقية .

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية و جنوب سيناء.

- يوم الجمعة 26 مارس :

فرص أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة ( 30 % تقريبا ) .

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المالية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى ومدن القناة.

نشاط رياح على مناطق من السواحل الشمالية الشرقية و سيناء وجنوب البلاد

- يوم السبت 27 مارس :

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من والى القاهرة الكبرى والوجه البحرى

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد .

- يوم الأحد 28 مارس :

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى .

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد .

- يوم الاثنين 29 مارس :

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري .

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد

- يوم الثلاثاء 30 مارس :

شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية و السريعة والقريبة من المسطحات المالية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري .

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد .

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، ضرورة اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.