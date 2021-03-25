اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مارس 2021 08:06 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية اليوم وطقس بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 12 درجة

الخميس، 25 مارس 2021 08:00 ص
أمطار خفيفة بالسواحل الشمالية اليوم وطقس بارد ليلا والصغرى بالقاهرة 12 درجة حالة الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس اليوم الخميس، طقسا لطيفا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، مائلا للبرودة على السواحل الغربية لطيفا على السواحل الشرقية، معتدلا على جنوب سيناء، لطيفا على شمال الصعيد معتدلا على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد أمطارا خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية على فترات متقطعة، ونشاط رياح على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية.

وعن حالة الطقس ليلا فيسود طقس بارد على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الخميس: القاهرة العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، والإسكندرية العظمى 19 والصغرى 13 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 13 درجة، وسوهاج العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، وقنا العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة، وأسوان العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة.


حالة الطقس

حالة الطقس غدا

حالة الطقس اليوم

حاله الجو

هيئة الارصاد الجوية

درجات الحرارة

اخبار

اخبار عاجلة

اليوم السابع بلس

الارصاد الجوية اليوم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: الرياح تهدأ بداية من الغد وفرص لسقوط أمطار بالوجه البحرى.. فيديو

الأربعاء، 24 مارس 2021 02:54 م

خليك فى البيت.. تعرف على نصائح وتوقعات هيئة الأرصاد.. إنفوجراف

الأربعاء، 24 مارس 2021 02:07 م

الأحوال الجوية فى الربيع.. رياح مثيرة للأتربة تصل للعاصفة شمال الصعيد.. انخفاض 10 درجات بحرارة الجو.. الأرصاد للمواطنين: أغلقوا النوافذ ولا ترتدوا الملابس الصيفية.. ونصائح لأصحاب الأمراض الصدرية بعدم الخروج

الأربعاء، 24 مارس 2021 01:45 م

الأرصاد تناشد المواطنين غلق النوافذ بسبب الرمال وتنصح المرضى بعدم الخروج

الأربعاء، 24 مارس 2021 11:59 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة