سقوط عاطل بحوزته 2 كيلو بانجو قبل ترويجها على عملائه فى طوخ بالقليوبية

القليوبية فريق المحافظات

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط عاطل له معلومات جنائية "مسجل خطر"، وبحوزته 2 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، أثناء استقلاله دراجة بدون لوحات، وتم التحفظ على المضبوطات، وبالعرض على النيابة أمر المستشار طاهر غنيم مدير نيابة طوخ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، يفيد بضبط عاطل 38 سنة، ومقيم قرية المنيرة بدائرة مركز القناطر الخيرية، حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبحوزته 2 كيلو من البانجو المخدر ومبلغ مالي 200 جنيه، وذلك قبل ترويجها لعملائه بدائرة مركز شرطة طوخ.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.