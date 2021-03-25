اليوم السابع
Ads
الجمعة، 26 مارس 2021 12:53 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

سقوط عاطل بحوزته 2 كيلو بانجو قبل ترويجها على عملائه فى طوخ بالقليوبية

الخميس، 25 مارس 2021 11:29 م
سقوط عاطل بحوزته 2 كيلو بانجو قبل ترويجها على عملائه فى طوخ بالقليوبية حملة أمنية - أرشيفية
القليوبية فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت الأجهزة الأمنية بالقليوبية من ضبط عاطل له معلومات جنائية "مسجل خطر"، وبحوزته 2 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، أثناء استقلاله دراجة بدون لوحات، وتم التحفظ على المضبوطات، وبالعرض على النيابة أمر المستشار طاهر غنيم مدير نيابة طوخ، حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.

تلقى اللواء حاتم حداد مدير مباحث القليوبية، إخطارا من المقدم محمود إسماعيل رئيس مباحث مركز طوخ، يفيد بضبط عاطل 38 سنة، ومقيم قرية المنيرة بدائرة مركز القناطر الخيرية، حال استقلاله دراجة نارية بدون لوحات معدنية وبحوزته 2 كيلو من البانجو المخدر ومبلغ مالي 200 جنيه، وذلك قبل ترويجها لعملائه بدائرة مركز شرطة طوخ.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ المالي حصيلة تجارته والهاتف للاتصال بعملائه، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.


امن القليوبية

الاتجار بالمخدرات

البانجو

مديرية امن القليوبية

طوخ

القناطر الخيرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

أمن القليوبية يكشف غموض واقعة حرق سيارة محامى ببنها: خلافات عائلية

الأربعاء، 17 مارس 2021 12:03 ص

أمن القليوبية يكشف غموض سرقة 14 ألف جنيه ولاب توب بشقة بقها: الجيران سرقوها

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:32 م

أمن القليوبية يضبط 4 عاطلين بتهمة اغتصاب فتاة فى بنها

الإثنين، 22 فبراير 2021 02:38 ص

أمن القليوبية يكشف لغز العثور على جثة شاب بشبين القناطر: جرعة مخدرات زائدة أنهت حياته

الإثنين، 22 فبراير 2021 12:10 ص

أمن القليوبية يكشف غموض العثور على جثة بترعة الإسماعيلية فى الخانكة

الأحد، 21 فبراير 2021 03:46 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة