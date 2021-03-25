روسيا تستأنف رحلاتها الجوية مع سوريا و5 دول أخرى أبريل المقبل

كتب أحمد علوى

أعلنت السلطات الروسية اليوم الخميس، استئناف الرحلات الجوية مع 6 دول من بينهم سوريا، بدءا من مطلع شهر أبريل القادم.

وقال المقر العملياتي لمكافحة انتشار فيروس كورونا الروسي - في بيان أوردته وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) - إن روسيا ستستأنف رحلاتها مع ألمانيا وفنزويلا وسوريا وطاجيكستان وأوزبكستان وسريلانكا اعتبارًا من 1 أبريل.

وفي السياق، أكدت نائبة رئيس الوزراء الروسي تاتيانا جوليكوفا أنه بالاتفاق مع رئيس الوزراء ميخائيل ميشوستين، قد تقرر استئناف الرحلات الجوية الدولية المنتظمة مع فنزويلا اعتبارًا من 1 أبريل 2021 ( موسكو - كاراكاس مرتين في الأسبوع)، وسوريا (موسكو - دمشق مرة في الأسبوع)، وطاجيكستان (موسكو - دوشانبي مرة واحدة في الأسبوع)، وأوزبكستان (موسكو - طشقند مرة واحدة في الأسبوع) وسريلانكا (موسكو - كولومبو مرة واحدة في الأسبوع).