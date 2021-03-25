جامعة حلوان تؤكد انتظام رفع المقررات الدراسية للفصل الدراسى الثانى بالمنصة التعليمية

أكد الدكتور حسام رفاعى، نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، انتظام أعمال الفصل الدراسى الثانى وتطبيق نظام التعليم الهجين وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات، بحيث يكون حضور طلاب الكليات العلمية من 3 -4 أيام، يومان لطلاب الكليات النظرية.

وقال رفاعى، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن هناك انتظاما كاملا فى رفع المقررات الدراسية بالفصل الدراسى الثانى على المنصة التعليمية الخاصة بالجامعة، موضحا أن هناك تفاعلا على المنصة بين الطلاب وأعضاء هيئة التدريس خلال الامتحانات.

وأوضح نائب رئيس جامعة حلوان لشئون التعليم والطلاب، أنه يتم تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من فيروس كورونا خلال الأيام المقررة لحضور الطلاب إلى الحرم الجامعى بداية من التشديد على ارتداء الكمامات الطبية، ومراعاة المسافات الاجتماعية الآمنة وتحقيق التباعد الاجتماعى، حيث تم تقسيم المجموعات الكبيرة لأعداد صغيرة داخل القاعات وتوزيع على محاضرات وذلك للوقاية من كورونا.

وكان الدكتور ماجد نجم، رئيس جامعة حلوان، أكد فى تصريحات سابقة أن هناك انتظاما كاملا فى أعمال الكنترول بالجامعة، وذلك لإنجاز عمليات التصحيح للامتحانات، موضحا أن هناك عددا من المواد انتهت الكنترولات من تصحيحها خلال الفترة الماضية، مشيرا إلى أنه عقب الانتهاء من أعمال التصحيح سيتم مباشرة رصد النتائج وجمعها تمهيدا لإعلانها إلى الطلاب، مؤكدا أنه من المتوقع إعلان النتائج أول شهر رمضان أو منتصف الشهر كأقصى تقدير.