اليوم السابع
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عميد تمريض حلوان: إعلان نتائج امتحانات طلاب الكلية والمعهد خلال أسبوعين

الثلاثاء، 23 مارس 2021 09:00 ص
عميد تمريض حلوان: إعلان نتائج امتحانات طلاب الكلية والمعهد خلال أسبوعين جامعة حلوان
كتب ـ محمد صبحى

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أكدت الدكتورة صفاء صلاح عميد كلية التمريض بجامعة حلوان، انتظام الدراسة بالكلية للفصل الدراسى الثانى، منذ مطلع الأسبوع الجارى ، بالنسبة للطلاب الذين أنهوا امتحانات الترم الأول الأسبوع الماضى، وذلك مع تطبيق إجراءات الوقاية من فيروس كورونا، موضحة أن بعض الفرق الدراسية انهت الامتحانات أمس وانتظمت فى الدراسة.
 
وأضافت الدكتورة صفاء صلاح فى تصريح لـ" اليوم السابع"، أن الكنترولات بالكلية انتظمت فى أعمالها بالتوازى مع عقد الامتحانات، موضحة أن طلاب الفرقة الرابعة أجروا الامتحانات إلكترونيا ويتم التصحيح والرصد بصورة دورية عقب انتهاء الامتحانات.
 
وتابعت عميد كلية التمريض بجامعة حلوان، أنه من المقرر إعلان نتائج طلاب كلية التمريض ومعهد التمريض خلال أسبوعين ، بموجب الانتهاء من أعمال رصد الدرجات، موضحة أن فيما يخص درجات الرأفة يتم اضافتها فى نهاية العام وليس مع إعلان نتائج امتحانات الفصل الدراسى الأول.
 
وذكرت الدكتورة صفاء صلاح ، أن الكلية تراعى تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للوقاية من فيروس كورونا خلال انتظام الدراسة بالفصل الدراسى الثانى وأيام حضور الطلاب بداية من التشديد على ارتداء الكمامة الطبية، ومراعاة التباعد الاجتماعى والمسافات الآمنة بين الطلاب، واجراء عمليات تعقيم موسعة على مدار اليوم باستخدام المواد المطهرة للوقاية من الفيروس وللحفاظ على سلامة وصحة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية.
 
وعلى جانب آخر ، تشارك كلية التمريض بجامعة حلوان تحت رعاية  الدكتور ماجد نجم، رئيس الجامعة، والدكتورة صفاء صلاح، عميد الكلية فى المبادرة القومية لتدريب وتأهيل الشباب لسوق العمل "اون لاين" بالتعاون مع مكتبة مصر العامة الرئيسية، فى إطار حرص جامعة حلوان على تنمية مهارات الطلاب، وتأهيلهم للحصول على فرص عمل مناسبة.
 

تمريض حلوان

جامعة حلوان

الفصل الدراسى الثانى

نتيجة امتحانات الفصل الدراسى الأول

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