جامعة الأزهر تفتح باب التقدم للتعيين لـ 632 عضو هيئة تدريس الطب والتمريض

كتب لؤى على

أعلنت جامعة الأزهر، عن 632 وظيفة اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم عن طريق التعيين للعمل بكليات (الطب بنين القاهرة – بنين اسيوط – بنين دمياط – بنات القاهرة – بنات اسيوط – بنات دمياط - وكلية التمريض )، بدءً من اليوم الخميس 25 مارس وحتى 11 إبريل القادم.

ويشترط فيمن يتقدم لشغل احدى هذه الوظائف أن يكون مستوفيا للشروط والقواعد الواردة بالقانون رقم 103 لسنة 1961 م ، وتعديلاته بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها ، وعلى القرار الجمهوري رقم 250 لسنة 1975 بشأن إصدار اللائحة التنفيذية للقانون سالف الذكر وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 162 لسنة 2004 م ، وما الحقه من تعديل على القانون .

- يشترط أن يكون المتقدم للوظائف المعلن عنها من خريجي جامعة الأزهر والتقدم لذات الكلية المتخرج منها وبالنسبة لكليات البنات يقتصر التقدم على الإناث فيما عدا الوظائف المفتوح التقدم اليها للجنسين وان يكون من خريجي جامعة الأزهر ايضا.

- يشترط فيمن يتقدم لشغل هذه الوظائف، ألا يكون قد سبق فصله من الدراسات العليا أو مسجلا في تخصص غير المتقدم اليه والتقدم بشهادة من الدراسات العليا تفيد ذلك.

- لا يجوز للمدرس المساعد والمعيد المحول لوظيفة إدارية التقدم للإعلان عن ذات الوظيفة بذات القسم المحول منه أو الى قسم مماثل بكلية أخرى.

- يشترط في المتقدم لشغل وظيفة معيد بالأقسام الاكلينيكية الا يزيد السن عن خمسة وثلاثين عاما عند تاريخ انتهاء فترة النيابة وثبوت حسن السيرة والسلوك خلال هذه الفترة من القسم التابع له كطبيب مقيم -36 شهر.

- يشترط في المتقدم لشغل وظيفة مدرس الا يزيد السن عند التقدم عن خمسون عاما.

- بالنسبة لدرجة مدرس بكلية طب بنات يكون الإعلان مفتوح للجنسيين من الحاصلين على الدكتوراه في التخصص المطلوب من احدى الجامعات المصرية.

- سيكون التعيين في وظيفة معيد بعقد لمدة عام يجدد في ضوء تقدم الطالب في دراسته والتزاماته وبحد أقصى خمس سنوات.

- إذا كان المتقدم الى وظيفة من الوظائف المعلن عنها من العاملين بالحكومة أو القطاع العام أو المؤسسات والهيئات العامة يجب عليه تقديم موافقة كتابية صريحة من جهة عمله بالتقدم للإعلان أو التقدم بإقرار بعدم العمل إذا كان لا يعمل.

- في حالة التقدم للوظائف المماثلة في أكثر من كلية يعتمد بالترشيح الأول المعتمد من السلطة المختصة على أن يستبعد هذا المرشح من باقي الكليات الأخرى.

- بالنسبة لوظيفة معيد بالأقسام الأكاديمية يجب الا يكون قد مضى على المتقدم خمس سنوات من تاريخ انتهاء فترة الامتياز.

- بالنسبة لوظيفة معيد بكلية التمريض يشترط الا يزيد سن المتقدمات عن خمسة وثلاثون عاما عند التقدم للاعلان.

- تقدم الطلبات شخصيا أو بتوكيل رسمي - باسم أ.د عميد الكلية وذلك في موعد غايته خمسة عشر يوما من تاريخ النشر.

مرفقا بها المستندات الآتية :۔

1- صورة الشهادات العلمية الحاصل عليها المتقدم والاصل للاطلاع .

2. صورة شهادة الإجازة العالية ( البكالوريوس ) موضحا بها التقدير العام والمجموع الكلى وسنة التخرج والأصل للاطلاع.

3- صورة بيان بتقديرات سنوات الدراسة بالدرجات والتقدير الكلي والأصل للاطلاع .

4- صورة شهادة بقضاء فترة امتياز لمدة عام بالنسبة لخريجي كليات الطب والتمريض والأصل للاطلاع.

5-اصل الإفادة بقضاء مدة لا تقل عن 36 شهر كطبيب مقيم بإحدى مستشفيات الجامعة في التخصص المتقدم اليه بالأقسام الإكلينيكية موضحا بها تقديراته خلال تلك الفترة.

6- صورة شهادة الميلاد .

7. صورة الموقف من التجنيد .

8- صورة من بطاقة الرقم القومي سارية.

9- عدد 6 صور شخصية حديثة.

10- عدد ثلاث نسخ من الرسائل والبحوث العلمية بالنسبة للمتقدم لوظيفة مدرس.

11- صحيفة الحالة الجنائية.

ويراعي تسليم أصول المستندات عند التعيين ،ولن يلتفت الى الطلبات السابق تقديمها على موعد الإعلان أو التي ترد بالبريد أو التي ترد بعد انتهاء الموعد أو غير المستوفاه للشروط.