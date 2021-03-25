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توقف حركة الملاحة بميناء البرلس ومياه البحر المتوسط لشدة الرياح لليوم الرابع

الخميس، 25 مارس 2021 10:51 ص
توقف حركة الملاحة بميناء البرلس ومياه البحر المتوسط لشدة الرياح لليوم الرابع ميناء البرلس - أرشيفية
كفر الشيخ – محمد سليمان

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توقفت حركة الصيد بميناء البرلس، اليوم الخميس، لليوم الرابع على التوالي، بسبب سوء الأحوال الجوية وموجة الطقس السيء الذى تتعرض لها البلاد، فضلا عن ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة ،برئاسة المحاسب نصر عبد الهادى ،إشارة من ميناء البرلس ،باستمرار توقف حركة الصيد ،اليوم الخميس ، لليوم الرابع، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها  الطبيعية الذى أدى إلى توقف نشاط الصيد تماما.

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين عدم الخروج فى رحلات صيد خوفا على سلامتهم، وحياتهم، وضمان عدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

كما أصدر اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ ،توجيهاته إلى رؤساء الأحياء والمدن، برفع حالة الطوارئ ودرجة الاستعداد القصوى ومتابعة غرفة العمليات على مدار 24 ساعة، وذلك لمتابعة حالة الطقس الغير مستقرة خلال هذه الفترة.

ووجه المحافظ، بتكثيف الاستعدادات اللازمة، لمواجهة أى آثار ناتجة عن سوء الأحوال الجوية، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفورى مع أى مواقف طارئة، وسرعة تصريف مياه الأمطار أولا بأول، فى حالة هطولها، وموافاة مركز العمليات بأى أحداث طارئة على مدار الساعة.

 

 

 


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