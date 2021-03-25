تفاصيل أعمال التطوير الشامل لجميع المنشآت الرياضية بجامعة أسوان.. صور

أسوان - صلاح المسن

عمليات إنشاء وتطوير شاملة تشهدها جامعة أسوان، لجميع المنشآت الرياضية بمقرات الجامعة أسوان بمدينة أسوان، وأبرز المنشآت الرياضية استاد جامعة أسوان الرياضى بمنطقة صحارى بمدينة أسوان الذى تم تجهيزه على أعلى مستوى وبقدرة استيعابية 2000 متفرج من الجمهور، ويضم استاد جامعة أسوان الرياضى قاعة كبار الزوار ومكاتب إدارية مما يؤهل استاد جامعة أسوان الرياضى لاستضافة المباريات، ومن أجل توفير فرص النمو المتكامل للطلاب، يأتى ذلك فى إطار دعم المنشآت الرياضية بجامعة أسوان، وتوفير ما تحتاجه من متطلبات.

كما تنوعت الصيانة التى تجرى بالمنشآت الرياضية بجامعة أسوان ما بين صيانة جزئية وصيانة كلية لبعض المنشآت، حيث أقيمت على أرض جامعة أسوان خلال السنوات القليلة الماضية العديد من الإنشاءات والتجهيزات بمقرات جامعة أسوان شملت إنشاءات رياضية وبنية تحتية عديدة فى مقدمتها استاد جامعة أسوان الرياضى فى الحرم الجامعى بصحارى ومجموعة من الملاعب الرياضية متعددة الأغراض وحمام سباحة الأولمبى وملاعب الكرة الشاطئية، وأحدث الأجهزة الرياضية، وتطوير أرضيات ملاعب كرة القدم القانونية والتراكات المحيطة بها.

كما أقامت مديرية الشباب والرياضة بأسوان مؤخرا، نهائى كأس مراكز الشباب على استاد جامعة أسوان الرياضى، حيث استضاف استاد جامعة أسوان الرياضى المباراة النهائية لكأس مراكز الشباب الذى تنظمه مديرية الشباب والرياضة بأسوان، كما استضافت جامعة أسوان مؤخرا فعاليات العروض الرياضة المائية ضمن الملتقى الدولى للسياحة الرياضية بأسوان.

وشملت الفعاليات العروض الرياضة المائية تحت عنوان المهرجان المائى وعروض الشراع والكياك وذلك من خلال مشاهدة وعروض وإمكانيات جامعة من لنشات وقوارب مائية استخدمت فى الألعاب المائية، ويأتى ذلك فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى نفذتها جامعة أسوان برئاسة الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان.

من جهته أشار الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إلى الإمكانيات التى تمتلكها جامعة أسوان مرسى مائى يساعد على استضافة البطولات والأنشطة الرياضية الطلابية من مختلف الجامعات المصرية والأفريقية، وذلك فى إطار التعاون بين كلية التربية الرياضية وبين عدد من المؤسسات الرياضية والسياحية المختلفة فى مصر والوطن العربى والعالم.

وقال الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، إن المنشآت الرياضية بجامعة أسوان تشهد طفرة غير مسبوقة بعد اكتمال تجهيزات استاد الجامعة الرياضى والذى يسع لـ 2000 متفرج.

وأكد رئيس جامعة أسوان، أن المنشآت الرياضية بالجامعة أصبحت عبارة عن قرية أولمبية مصغرة فى إمكانها استضافة البطولات على غرار الأسبوع الأول للشباب الجامعات الإفريقية الذى استضافته جامعة أسوان فى عامه الأول وحقق نجاحا كبيرا.



استاد جامعة اسوان



مبنى الاستاد



مجمع الملاعب



مجمع ملاعب الجامعة



مدرجات استاد الجامعة (1)



مدرجات استاد الجامعة (2)