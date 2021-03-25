تعرف على التحويلات المرورية بعد إغلاق كوبرى العاشر لإزالة عقار

كتب عبد الرحمن سيد

أجرت الإدارة العامة لمرور القاهرة، تحويلات مرورية لتنفيذ إزالة أحد العقارات المجاورة لكوبرى العاشر من رمضان فى الاتجاهين بمنطقة مصر القديمة، بعد إغلاق الكوبرى منذ قليل وحتى السادسة صباح اليوم الخميس.



وتشمل التحويلات المرورية ما يلى:

- القادم من الكورنيش باتجاه أثر النبى يستكمل السير فى طريق الكورنيش وعدم الصعود باتجاه كوبرى العاشر.

- القادم من محور عين الحياة باتجاه مطلع كوبرى العاشر يدخل يميناً شارع الإمام ولا يستكمل باتجاه مطلع كوبرى العاشر.



وعينت الإدارة العامة لمرور القاهرة، الخدمات اللازمة لمواجهة أى كثافات متوقعة، وتسيير الحركة، تزامناً مع تنفيذ إزالة أحد العقارات بدائرة قسم شرطة مصر القديمة، الأمر الذى استلزم غلق كوبرى العاشر من رمضان فى الاتجاهين، اعتباراً من الساعة 12.05 صباح اليوم الخميس وحتى 6 صباحاً، خشية سقوط أجزاء من العقار على الكبرى.



كما نسقت الإدارة العامة لمرور القاهرة مع الجهة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.