اليوم السابع
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تسكين 11 أسرة من مدينة الأمل بمشروت المحروسة

الخميس، 25 مارس 2021 09:47 ص
تسكين 11 أسرة من مدينة الأمل بمشروت المحروسة إزالة التعارضات فى محور الوفاء والامل
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد الدكتور إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال إزالة التعارضات فى محور الوفاء والامل المار بمدينة الأمل حيث تم إزالة عقارين وتسكين 11 أسره بمدينة المحروسة 2 بالسلام.
 
وسكنت أجهزة محافظة القاهرة أول أمس 38 أسرة بالمحروسة بعد إزالة 11 عقار بمدينة الأمل "الهجانه سابقا" بمسار محور الوفاء والأمل "شينزو آبي"، وذلك لاستكمال أعمال توسعة المحور المار بالمدينة بطول 2 كم تقريبا.
 
وتابع اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أعمال التوسعة وتسكين الأسر، كما تفقد المهندس إبراهيم صابر نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية أعمال الإزالة والتسكين.
 
ويصل طول المحور 8 كم، ويمتد داخل مدينة الأمل، "عزبة الهجانة" بطول 2 كم، كما يمر على سوق السيارات وبعرض 37 متر، وكان سكان المنطقة يتعرضوا لحوادث صعق لقرب البيوت من الضغط العالى، بالإضافة للخطورة الصحية.
 
وأكدت محافظة القاهرة، أن محور الوفاء والأمل الذي سيتم إنشاؤه يعد واحد من أهم المحاور التي سيتم إقامتها بمنطقة مدينة نصر، حيث سيربط مدينة نصر بطريق السويس والطريق الدائري من محور مصطفى النحاس، حيث يبدأ من المنطقة الحرة الاستثمارية مرورا بخطوط الضغط العالي وسوق السيارات داخل عزبة الهجانة ليتم ربطه بمحور الشهيد إلى أن يصل لطريق السويس. 
 
 
 
 

مدينة الامل

شينزو ابي

القاهرة

عزبة الهجانة

شرق مدينة نصر

اهالينا

تطوير العشوائيات

محور الوفاء والامل

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