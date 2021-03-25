تخصيص 19 قطعة أرض لإقامة مشروعات خدمية ضمن "حياة كريمة" بالدقهلية

عقد اللواء عبد القادر النورى، السكرتير العام لمحافظة الدقهلية، اجتماعا مع اللجنة العليا المشكلة لبحث كافة قطع الأراضى المتبرع بها، لإقامة مشروعات النفع العام، التى تسهم بشكل كبير فى تقديم الخدمات للمواطنين فى مختلف القطاعات الصحية والتعليمية والخدمية.

وخلال الاجتماع تمت الموافقة على 19 قطعة أرض من المستوفاة الشروط لإقامة مشروعات خدمية وتنموية، من أصل 24 قطعة أرض، وتم تأجيل الموافقة على 4 مشروعات، لاستيفاء باقى الأوارق المطلوبة، وتم رفض مشروع واحد لعدم مطابقته للمواصفات الفنية المطلوبة فى عدد من مراكز المحافظة.

ففى مركز السنبلاوين تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 12 قيراطا لإنشاء مدرسة تعليم أساسى بكفر غنام، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 20 قيراطا لإنشاء مدرسة تجريبية، وقطعة أرض مساحتها 16 قيراطا لإنشاء مدرسة ثانوى عام بالحصاينة، وأيضا تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 5 قيراط لإقامة مستشفى خيرى بقرية طوخ الأقلام، بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 5 قيراط لإقامة جمعية خيرية بكفر غنام، وأيضا تمت الموافقة على تخصيص مساحة 144 مترا لإحلال وتحديد مسجد بقرية شبرهور .

وفى مركز المنزلة تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 3000 م لإنشاء مدرسة ثانوى عام بقرية مصر الجديدة بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 2 قيراط و17 سهما لإنشاء وحدة شئون اجتماعية بقرية الفروسات .

وفى مركز بلقاس تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 8400 متر لإنشاء مجمع مدارس ( ابتدائى - إعدادى - ثانوى ) بقرية الفوايد التابعة لقلابشو .

وفى مركز ميت غمر تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 15 قيراطا لإنشاء مدرسة تعليم أساسى بقرية هلا بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 6 قيراط لإنشاء وحدة طب أسرة بقرية الحاكمية .

وفى مركز المنصورة تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 2100 متر لإنشاء مدرسة للتعليم الأساسى بقرية جديدة الهالة .

وفى مركز الجمالية تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 225 مترا لإنشاء محطة رفع صرف صحى بقرية مبارك .

وفى مركز ميت سلسيل تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 225 مترا لإنشاء محطة رفع صرف صحى بقرية مرشاق .

وفى مركز منية النصر تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 4200 متر لإنشاء محطة رفع صرف صحى بقرية الخضيرى.

وفى مركز دكرنس تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 2 فدان و9 قيراط و14 سهما لإنشاء محطة معالجة صرف صحى بقرية منشأة عبدالرحمن وايضا تم الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 100 متر لإنشاء محطة رفع صرف صحى بعزبة انيس بالإضافة إلى الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 200 متر لإنشاء محطة رفع صرف صحى بقرية ديمشلت .

وفى مركز تمى الإمديد تمت الموافقة على تخصيص قطعة أرض مساحتها 17 قيراطا لتشوين معدات عليها بقرية ظفر .

وقد وجه محافظ الدقهلية الشكر والتقدير للمجتمع المدنى بالدقهلية الذى ضرب أروع المثل فى المشاركة المجتمعية سواء من خلال التبرع بقطع الأراضى أو تبرعات مالية للمساهمة فى إقامة منشآت تعليمية أو طبية أو خدمية لمواطنى هذه المحافظة العريقة.