تأجيل نظر دعوى تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء لـ29 أبريل المقبل

أجلت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، الدعوى رقم 298 لسنة 2020 التي تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء لجلسة 29 أبريل المقبل.
تأجيل نظر دعوى تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء لـ29 أبريل المقبلالخميس، 25 مارس 2021 02:44 م
نقابة الأطباء ـ أرشيفية
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