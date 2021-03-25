اليوم السابع
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تأجيل نظر دعوى تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء لـ29 أبريل المقبل

الخميس، 25 مارس 2021 02:44 م
تأجيل نظر دعوى تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء لـ29 أبريل المقبل نقابة الأطباء ـ أرشيفية
كتب أحمد حسنى

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أجلت محكمة مستأنف الأمور المستعجلة، الدعوى رقم 298 لسنة 2020 التي تطالب بفرض الحراسة على نقابة الأطباء لجلسة 29 أبريل المقبل.


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