بايدن: حققنا هدفنا بالحصول على 100 مليون جرعة من لقاح كورونا

كتب محمد جمال

قال الرئيس الأمريكى جو بايدن إنه تم تحقيق هدف الحصول على 100 مليون جرعة من لقاح كورونا، بحسب شبكة العربية، مؤكدا أنه تم دفع 400 مليون دولاركمساعدات للأمريكيين المتضررين جراء جائحة كورونا، وأضاف بايدن أن الإدارة نجحت فى إعادة نصف الطلبة إلى المدارس بدوام كامل، وأكد بايدن الإدارة وضعت هدفا للحصول على 200 مليون جرعة من لقاح كورونا.

يذكرأن، قالت وزارة الخارجية الأمريكية في بيان اليوم الخميس إن إدارة الرئيس جو بايدن قررت منح الفلسطينيين 15 مليون دولار لمساعدتهم في مكافحة مرض كوفيد-19 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وأضاف البيان أن الأموال التي خصصت من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ستساعد على دعم جهود منظمة خدمات الإغاثة الكاثوليكية في منشآت الرعاية الصحية إضافة إلى علاج مسألة انعدام الأمن الغذائى.