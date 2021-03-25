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الكهرباء تؤكد عدم تأثر الشبكة القومية بالعاصفة الترابية حتى الآن

الخميس، 25 مارس 2021 03:00 ص
الكهرباء تؤكد عدم تأثر الشبكة القومية بالعاصفة الترابية حتى الآن عاصفة ترابية
كتبت رحمة رمضان

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أكد الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم الكهرباء والطاقة المتجددة، عدم تأثر الشبكة القومية للكهرباء سواء الخاصة بالنقل أو التوزيع حتى الآن بسوء الأحوال الجوية والعاصفة الترابية التى تجتاح البلاد، كاشفا أن الشبكة تعمل بكامل قوتها رغم الأحوال الجوية السيئة.

وأوضح حمزة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن التطوير الذى حدث بالشبكة القومية للكهرباء سواء على مستوى النقل أو التوزيع خلال الـ6 سنوات الماضية جعلها لا تتأثر بالتقلبات المناخية، مؤكدا أن سوء الأحوال الجوية لم يتسبب فى أى انقطاعات بالتيار الكهربائى بمختلف أنحاء الجمهورية حتى الآن.

وأضاف حمزة، أن الاستعدادات المستمرة التى تقوم بها شركات توزيع ونقل الكهرباء وأعمال الصيانة الدورية لخطوط النقل ومراجعة مهمات الكهرباء كان لها دور كبير فى نجاح القطاع فى مواجهة التقلبات الجوية المستمرة حتى استقرار الجو.

وأوضح حمزة، أن التوسعات وأعمال التطوير التى تمت حتى الآن بشبكتى النقل والتوزيع ظهرت أهميتها فى نجاح الوزارة فى توفير احتياجات المواطنين من الكهرباء رغم الظروف المناخية السيئة، موضحا أن وجود شبكات تغذية بديلة فى معظم الخطوط على مستوى الجمهورية مكن مراكز التحكم من سرعة إصلاح أى أعطال وإعادة التيار بشكل سريع للمواطن.


الكهرباء

الطاقة المتجددة

ايمن حمزه

سوء الأحوال الجوية

الشبكة القومية للكهرباء

العاصفة الترابية

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