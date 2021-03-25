الكشف بالمجان.. تفاصيل أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بالغربية

الغربية محمد طارق

تابعت الدكتورة سلوى جزر، والدكتورة دعاء بدوى، مسئولا البرنامج الرئاسى لدعم صحة المرأة بالوزارة، أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة بقرى ومراكز محافظة الغربية.

فقد قاما بالتوجه لجميع الوحدات الصحية يرافقهما الدكتورة نشوى مازن مدير إدارة الرعاية الأساسية للتوعية بمبادرة دعم صحة المرأة لأورام الثدى بأحدث البروتوكولات التعليمية، مشيرة إلى أن أورام الثدى تمثل 40% من الأورام، خاصة أنها يؤثر أيضا على انتقاله وراثيا للعائلات عند إصابة الأم.

وأكد الدكتور عبد الناصر حميدة، وكيل وزارة الصحة بالغربية، أن مقر الحملة فى الوحدات الصحية، تستهدف العلاج والتوعية الكاملة بمسببات المرض وآليات الفحص الذاتى للمنتفعات فى عمر 18 عامًا، مشيرا إلى أن الفريق الذى سينفذ المبادرة "أطباء، تمريض، الفنيين"، من السيدات والفحص مجانا ويتم تحويل المتوقع إصابتهم بسرطان الثدى إلى مراكز الفحص الدقيق.

كما أوضح أن الكشف عن سرطان الثدى ببطاقة الرقم القومى فقط ويمكن لأى سيدة من أى محافظة إجراء الفحص الطبى على أن يتم إحالتها لأحد مراكز العلاج بالمحافظة التى تم توقيع الكشف الطبى بها وليس محافظة محل السكن وذلك بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بتقديم الخدمة الطبية الجيدة للسيدات وتنفيذ المبادرات الرئاسية .