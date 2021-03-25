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الصحة: أكثر من 35 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا على مستوى الجمهورية

الخميس، 25 مارس 2021 06:01 م
الصحة: أكثر من 35 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا على مستوى الجمهورية تطعيم كبار السن بلقاح كورونا - أرشيفية
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور محمد عبد الفتاح، رئيس الإدارية المركزية للشؤون الوقائية بوزارة الصحة، إن قمة المنحنى الوبائى لفيروس كورونا كان فى ديسمبر الماضى، مضيفا أن أكثر من 35 ألف مواطن تلقوا لقاح كورونا على مستوى الجمهورية حتى الآن.
 
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية دينا عصمت عبر برنامجها "اليوم" المذاع على قناة DMC، أنه يجب الالتزام بضوابط العزل المنزلى، ومن يشعر بأى أعراض عليه اللجوء لأى منشأة طبية، لافتا إلى أن أكثر من 600 ألف مواطن سجلوا بياناتهم على موقع وزارة الصحة لتلقى لقاح كورونا.
 
وتابع عبد الفتاح، أن تعديل بروتوكولات علاج أعراض فيروس كورونا فى كافة المستشفيات الحكومية لملائمة تطورات الفيروس، مناشدا المواطنين باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمواجهة الفيروس.
 

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