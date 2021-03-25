اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مارس 2021 03:42 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

السيطرة على حريق داخل مخزن أحذية فى العتبة دون إصابات

الخميس، 25 مارس 2021 02:34 م
السيطرة على حريق داخل مخزن أحذية فى العتبة دون إصابات السيطرة على حريق ـ أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نجحت قوات الحماية المدنية، فى إخماد حريق اندلع داخل مخزن أحذية على مساحة 20 مترا بشارع محمد على بمنطقة العتبة بدائرة قسم الموسكى دون وقوع أى إصابات.

 

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أحذية بمنطقة العتبة، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير إدارة الحماية المدنية بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

 

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


حريق مخزن

العتبة

امن القاهرة

الحماية المدنية

حريق مخزن بالعتبة

شرطة النجدة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة