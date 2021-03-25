السيطرة على حريق داخل مخزن أحذية فى العتبة دون إصابات

كتب عبد الرحمن سيد

نجحت قوات الحماية المدنية، فى إخماد حريق اندلع داخل مخزن أحذية على مساحة 20 مترا بشارع محمد على بمنطقة العتبة بدائرة قسم الموسكى دون وقوع أى إصابات.

تلقت غرفة عمليات شرطة النجدة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل مخزن أحذية بمنطقة العتبة، وعلى الفور أمر اللواء انتصار منصور مدير إدارة الحماية المدنية بالدفع بـ 3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

وتمكنت قوات الحماية المدنية، من فرض كردون أمن بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده، وتمت عملية إخماد الحريق دون وقوع أى إصابات، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.