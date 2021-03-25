السجن المشدد 10 سنوات لمتهم بالإتجار فى البشر بالعجوزة

كتب أحمد حسنى

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عامل كافيتريا بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه 200 ألف جنيه للإتجار بالبشر فى العجوزة، صدر الحكم برئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية المستشارين أيمن عبد الخالق ومحمد أحمد صبري.

وكشف أمر الإحالة قيام المتهم، عامل كافيتريا، بالتعامل في شخص طبيعي وهي المجني عليها، بأن استخدمها في ممارسة أعمال الفجور والدعارة، وكان ذلك من خلال استغلال ضعفها وحاجتها للمال لرعاية صغيرتها بقصد استغلالها جنسيا.

وأضافت التحقيقات قيام المتهم بتحريض أنثي وهي المجني سالفة الذكر على ارتكاب الفجور والدعارة وسهل لها ذلك واستخدمها لممارسة تلك الأفعال وأنشأ وأدار صفحة خاصة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك بهدف تسهيل الجرائم موضوع الاتهامات السابقة.