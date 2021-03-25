اليوم السابع
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الداخلية توجه مساعدات إنسانية للمواطنين بمبادرة "حياة كريمة"

الخميس، 25 مارس 2021 11:51 ص
الداخلية توجه مساعدات إنسانية للمواطنين بمبادرة "حياة كريمة" اللواء محمود توفيق وزير الداخلية
كتب محمود عبد الراضي

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أوفدت وزارة الداخلية تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، قافلة خدمية وإنسانية تضم كافة التخصصات بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية، لتقديم كافة أوجه الرعاية للمواطنين استهدفت محافظة كفرالشيخ، حيث تم توزيع عدد من المساعدات العينية بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبى على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وذلك بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

لاقى ذلك قبولاً واستحساناً من الأهالى، مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.

جاء ذلك فى ضوء المبادرة الرئاسية (حياة كريمة) لتطوير التجمعات الريفية ورفع كفاءة البنية الأساسية للقرى واستمراراً للدور المجتمعى لوزارة الداخلية الهادف فى أحد محاوره إلى المساهمة فى تقديم كافة أوجه الرعاية الإنسانية والاجتماعية للمواطنين.

 


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