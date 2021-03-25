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الداخلية تكرم أمهات الشهداء وتوجه قوافل لدور المسنات

الخميس، 25 مارس 2021 11:55 ص
الداخلية تكرم أمهات الشهداء وتوجه قوافل لدور المسنات الداخلية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نظمت وزارة الداخلية احتفاليات بأندية الشرطة بمختلف المحافظات، لتكريم الأمهات والزوجات من أسر الشهداء، فضلاً عن تقديم الهدايا والورود ، وقضاء يوم ترفيهى معهم، فى إطار الدور المجتمعى لوزارة الداخلية وتقديراً للدور الهام للمرأة المصرية، وفى ضوء ما يذخر به شهر مارس من كل عام من فعاليات للاحتفاء بمكانة المرأة منها الاحتفال باليوم العالمى للمرأة، يوم المرأة المصرية، عيد الأم".

وفى ذات السياق، قامت وزارة الداخلية بإيفاد مأموريات لزيارة عدد من دور رعاية المسنات لتقديم الدعم النفسى والمجتمعى للمقيمات بها مع تقديم هدايا رمزية، مع مراعاة التدابير الاحترازية لفيروس كورونا، وتقديم التهنئة لهم بمناسبة عيد الأم .

يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تفعيل الدور المجتمعى والإنسانى وتعظيم المبادرات الإنسانية لهيئة الشرطة، وتقديراً من وزارة الداخلية لدور المرأة المصرية الفعال فى المجتمع.


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