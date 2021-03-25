الداخلية تضبط 12644 شخصا لعدم التزامهم بارتداء الكمامة

كتب محمود عبد الراضي

نجحت الداخلية في ضبط 12644 شخصا لعدم ارتدائهم الكمامات الواقية، وتم التصالح وسداد الغرامة المقررة لعدد 12549 شخصا، واتخاذ الإجراءات القانونية والعرض على النيابة العامة حيال 95 شخصا لم يسددوا الغرامة المقررة.