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التموين تطرح 3 أنواع من شنط رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بين 50 و95 جنيهًا

الأربعاء، 24 مارس 2021 08:45 م
التموين تطرح 3 أنواع من شنط رمضان بالمجمعات الاستهلاكية بين 50 و95 جنيهًا سلع تموينية - صورة أرشيفية
كتب أحمد عرفة

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أكد خالد فكرى رئيس قطاع التجارة بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، أنه الوزارة أعلنت عن تخفيضات جديدة في المجمعات الاستهلاكية التباعة لها، موضحا أنه جرى طرح 3 أنواع من شنط رمضان الأولى تبلغ 95 جنيها تضم 9 أصناف، وشنطة 75 جنيها وتضم 8 أصناف، وشنطة بسعر 50 جنيها وتضم 6 أصناف.

وأضاف رئيس قطاع التجارة بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين، في تصريحات لبرنامج الحقيقة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، والذى تقدمه الإعلامية آية عبد الرحمن، أن التخفيضات في جميع الأصناف سواء سلع أساسية أو ياميش رمضان أو سلع رمضان، لافتا إلى أن المجمعات الاستهلاكية منتشرة على مستوى الجمهورية سواء في محافظات الوجه البحرى أو القبلى.
 
وتابع رئيس قطاع التجارة بالشركة المصرية لتجارة الجملة التابعة لوزارة التموين: سنجد في كل مكان هناك أكثر من فرع وفرعين وثلاثة فروع من المجمعات الاستهلاكية، حيث يوجد 1950 فرعا منتشرة على مستوى الجمهورية، وهناك قوافل متنقلة للمناطق التي لم تدخلها مجمعات استهلاكية.
 
ولفت رئيس قطاع التجارة بالشركة المصرية لتجارة الجملة، إلى أن وزارة التموين تضخ كميات زائدة من السلع في شهر رمضان، أبرزها ضخ 10 آلاف طن سكر إضافية في شهر رمضان، و3 آلاف طن أرز، و3 آلاف طن مكرونة.

التموين

شنط رمضان

مجمعات استهلاكيه

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