البورصة: ارتفاع رصيد شهادات إيداع "مدينة نصر" و"أموك".. وتراجع "عامر جروب"

كتب هانى الحوتى

كشف تقرير البورصة المصرية الأسبوعى، عن أرصدة الشركات من شهادات الإيداع الدولية حتى نهاية الأسبوع الحالى، وارتفع رصيد شهادات إيداع شركة مدينة نصر للإسكان والتعمير إلى 462.563 مليون شهادة، الإسكندرية للزيوت المعدنية-أموك 338.061 مليون سهم، فيما تراجع رصيد شهادات إيداع عامر جروب إلى 225.708 مليون سهم، البنك التجاري الدولي إلى 149.156 مليون سهم.

واستقر رصيد شهادات إيداع شركات، المجموعة المالية هيرميس القابضة 186.010 مليون سهم، جى بى أوتو إلى 179.454 مليون سهم، المصرية للاتصالات 169.643 مليون سهم، وبلغ رصيد شهادات إيداع شركات إيديتا للصناعات الغذائية 122.908 مليون سهم، نعيم القابضة للاستثمارات المالية إلى 97.976 مليون سهم، حديد عز 74.864 مليون سهم، الصناعات الغذائية العربية - دومتى 61.248 مليون سهم، البويات والصناعات الكيماوية-باكين 3.523 مليون سهم، ليسيكو مصر 1.974 مليون سهم.

تباينت مؤشرات البورصة المصرية ، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجى إكس 70 وإيجى إكس 100، وربح رأس المال السوقى 5.9 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 651.648 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 439.3 مليون ورقة مالية بقيمة 818.8 مليون جنيه، عبر تنفيذ 37.7 ألف عملية لعدد 185 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 74.5% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 18.47%، والعرب على 7.02% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 27.89% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 72.10%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والأجانب للبيع بقيمة 32 مليون جنيه، 15.4 مليون جنيه، 573.6 ألف جنيه، على التوالي، فيما مالت صافي تعاملات المؤسسات المصرية والعربية والأجنبية للشراء بقيمة 31.6 مليون جنيه، 14 مليون جنيه، 2.5 مليون جنيه، على التوالي.

ارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.57%، ليغلق عند مستوى 10870 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 13149 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلى" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 4203 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1842 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2788 نقطة، ونزل مؤشر بورصة النيل بنسبة 1.02% ليغلق عند مستوى 1307 نقطة.

وصعدت أسهم 80 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 75 شركة، ولم تتغير مستويات 30 شركة.