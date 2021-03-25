الانتهاء من تنفيذ 50% من محطتى صرف بأولاد سيف بالشرقية ضمن "حياة كريمة"

الشرقية - إيمان مهنى

أكد على الصناديلى، رئيس مدينة بلبيس بالشرقية، أنه جارٍ أعمال تنفيذ مشروع صرف صحى أولاد سيف والذى يشمل محطة معالجة ومحطة رفع ومحطة صرف بتكلفة 300 مليون جنيه، مضيفا أن نسبة التنفيذ وصلت إلى 50%.

وأضاف لـ"اليوم السابع"، أن مشروع ضمن 7 مشروعات خدمية فى مجال الصرف الصحى تنفيذ بالمركز تحت إشراف الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بتكلفة مليارا و493 مليون جنيه، أبرزها شبكات انحدار بلبيس ومحطات فى الروضة وسلمنت وميت جابر.

وأشار إلى أن تلك المشروعات لها أهمية كبيرة فهى تخدم الملايين من المواطنين والقضاء على الصرف العشوائى والذى يلوث والبيئة ويشكل خطراً على الصحة العامة .

يذكر أن القرية كان صدر لها قرار تخصيص لإنشاء محطتى صرف صحى ومعالجة "أولاد سيف"، والتى يبلغ مساحتها 4 أفدنة، منذ 20عاما وتعطل بسبب قيام أحد الأهالى بتعدى على تلك المساحة، ونجحت المحافظة فى إنفاذ القانون واسترداد الأرض قبل عدة أشهر وتنفيذ الحكم قضائى باحقيتها فى الأرض، وتم تسليمها للشركة المنفذة والبدء فى تنفيذ المشروع لخدمة المواطنين .