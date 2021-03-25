وأكد المصدر أنه سيتم توجيه تُهم المشاركة فى عصابة مسلحة والتمرد المسلح والتعدى على رجال الأمن والمؤسسات للمعتقل، مشددا على أن المخابرات الروسية ستواصل البحث عن المشاركين الآخرين فى الهجوم ضد المظليين الروس فى الشيشان، قائلا: "سينال العقاب الصارم كل الإرهابيين أينما كانوا".

يُذكر أنه فى عام 2000، دخلت السرية السادسة التابعة للفرقة 76 من قوات الإنزال الجوى الروسية فى قتال شرس فى منطقة "شاتوى" بالشيشان ضد مرتزقة باساييف وخطاب، المتفوقة عليها بالعدد، وأسفرت المعركة عن مقتل 84 عنصرا من المظليين الروس.