أعلن جهاز الأمن الفيدرالى الروسى اعتقال أحد الإرهابيين السابقين فى موسكو، والذى كان ينتمى إلى عصابة القائد الشيشانى شاميل باساييف، وذكر مصدر فى المخابرات الروسية، حسبما أفادت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية اليوم الخميس، أن المعتقل هو هيرمان أربينين، وكان قد شارك فى الهجوم الذى وقع فى الشيشان عام 2000 واستهدف مجموعة من فرقة بيسكوف الروسية للإنزال الجوى.
وأكد المصدر أنه سيتم توجيه تُهم المشاركة فى عصابة مسلحة والتمرد المسلح والتعدى على رجال الأمن والمؤسسات للمعتقل، مشددا على أن المخابرات الروسية ستواصل البحث عن المشاركين الآخرين فى الهجوم ضد المظليين الروس فى الشيشان، قائلا: "سينال العقاب الصارم كل الإرهابيين أينما كانوا".
يُذكر أنه فى عام 2000، دخلت السرية السادسة التابعة للفرقة 76 من قوات الإنزال الجوى الروسية فى قتال شرس فى منطقة "شاتوى" بالشيشان ضد مرتزقة باساييف وخطاب، المتفوقة عليها بالعدد، وأسفرت المعركة عن مقتل 84 عنصرا من المظليين الروس.
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