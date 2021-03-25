افتتاح معرض الكتاب بالإسكندرية فى دورته الـ9 بمشاركة 90 دار عرض.. صور

افتتح اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، والدكتور هيثم الحاج على، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب، معرض الكتاب فى دورته التاسعة بمحافظة الإسكندرية.

وشهدت الإسكندرية، اليوم الخميس، افتتاح معرض الإسكندرية التاسع للكتاب، حيث قرر الدكتور هيثم الحاج على رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للكتاب فتح باب الحجز للناشرين للمشاركة بمعرض الإسكندرية للكتاب لمدة 3 أيام فى الفترة من 16 حتى 18 مارس 2021 بمقر هيئة الكتاب كورنيش النيل رملة بولاق.

ويقام المعرض بأرض كوتة الشاطبى فى الفترة من 25 مارس وحتى 3 أبريل 2021، وذلك بعد قرار دكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، استئناف إقامة معارض الكتاب مع اتخاذ كل الإجراءات الاحترازية والوقائية.

من جانبه، قال اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، إن معرض الإسكندرية للكتاب هو معرض سنوى تحرص المحافظة على إقامته بالتعاون مع وزارة الثقافة والهيئة العامة للكتاب، وهذا العام يشرف المعرض بمشاركة دولة الإمارات للمرة الأولى، ليصل المعرض إلى مستوى المعارض الدولية، مؤكدا متعة القراءة من الكتاب بعيدا عن وسائل التكنولوجيا الحديثة، والمعرض بالرغم من الزحام إلا أن به إجراءات احترازية مشددة بعد موافقة مجلس الوزراء عن رفع الحظر عن معارض الكتاب فى مصر.

من جانبه، أكد الدكتور هيثم الحاج، رئيس الهيئة العامة للكتاب، أن الهيئة تحرص على إقامة المعرض سنويا فى الإسكندرية، باعتبارها إحدى المنارات الثقافية، مضيفا: يحظى المعرض هذا العام بمشاركات دولية مثل مشاركة دولة الإمارات ونستهدف أن يتم وضع معرض الإسكندرية الدولى للكتاب على خريطة المعارض الدولية، مقدما الشكر إلى محافظ الإسكندرية ونائبة الدكتورة جاكلين عازر على التعاون مع الهيئة وتذليل كافة الصعاب لإقامة المعرض.