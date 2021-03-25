اعرف شروط الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى.. إنفوجراف

إقبال كبير يشهده مشروع الإسكان الاجتماعى المخصص لمحدودى الدخل، والذى يعد أكبر مشروع إسكان اجتماعى على مستوى العالم، بقيمة استثمارات تتخطى الـ300 مليار جنيه، وطرحت وزارة الإسكان نحو 14 إعلانا تقدم لهذه الإعلانات أكثر من مليون ونصف مواطن، وفى هذا التقرير نستعرض كيفية الحصول على وحدة سكنية من هذا المشروع الأكبر على مستوى العالم من خلال خطوات محددة.



كيفية الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى

ترقب دائما كل الإعلانات التى تعلن عنها وزارة الإسكان ممثلة فى صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، وحدد المحافظة التى ترغب الحجز فيها، ولا يشترط أن تكون من مواليد تلك المحافظة، واحرص على أن تكون جاهزة لديك المستندات التالية: صورة البطاقة قسيمة الزواج أو قسيمة الطلاق، شهادات ميلاد الأولاد، قيد عائلى، عقد إيجار إذا كنت مستأجر، وغير مطلوب منك لو كنت تقيم بمنزل الأسرة، إيصال مرافق جديد "مياه، كهرباء، غاز"، مفردات مرتب للزوجين، وإذا كانت الزوجة لا تعمل يتم كتابة إقرار بعدم عمل الزوجة، برنت تأمينات، واستمارة التقديم، أبرز الشروط الواجب توافرها فى المتقدمين هى:



الحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى



شروط التقدم للحصول على شقة بالإسكان الاجتماعى