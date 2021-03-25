استيراد 120 ألف طن فحم من الولايات المتحدة لتلبية احتياجات تصدير الكوك

كتب عبد الحليم سالم

بدأت شركة النصر لصناعة الكوك ، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، خطة لتلبية احتياجات المستوردين من خلال توفير المادة الخام عبر استيرادها من الخارج.

وكشف مصدر بالشركة لـ"اليوم السابع" إنه تم استيراد شحنتى فحم، الأولى 60 ألف طن، بقيمة 7.2 مليون دولار، والثانية 60 ألف طن بقيمة 11.4 مليون دولار من الولايات المتحدة الأمريكية، لافتا إلى أن الشركة لديها طلبات تصدير منتجات فحم الكوك لمدة 3 سنوات قادمة .

وحول خطة تلبية الاحتياجات الخاصة بالتصدير أوضح أنه جارى تدبير الموارد المالية لاستيراد شحنة فحم ثالثة تصل لأكثر من 70 ألف طن، لتوفير المادة الخام قبل نهاية موافقة وزارة البيئة الممنوحة للشركة والتى تنتهى فى 4 مايو المقبل .

وبحسب بيانات الشركة تراجعت الصادرات خلال العام المالى الماضى 651 مليون جنيه حيث بلغت قيمة الصادرات 133 مليون جنيه، مقابل 784 مليون جنيه كانت تستهدف الخطة تحقيق 856 مليون جنيه، بسبب قلة توريد الفحم الخام وتمثل صادرات فحم الكوك 69% من الإيرادات مقارنة بـ 88% العام الأسبق، حيث بلغت صادرات الكوك 34.9 ألف طن بقيمة 92.6 مليون جنيه مقارنة بصادرات بلغت 144.6 الف طن، بقيمة 687 مليون جنيه.