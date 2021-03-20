13 عمومية لشركات البورصة خلال الأسبوع.. والحكم فى طعن "مصر للفنادق"

كتب هانى الحوتى

ينتظر مساهمو البورصة المصرية ، انعقاد عمومية 13 شركة خلال الأسبوع الجارى أبرزها مصرف أبو ظبى الإسلامى، بورتو جروب، سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، جى بى اوتو، المتحدة للإسكان والتعمير، اميرالد للاستثمار العقارى، والفصل فى نزاع شركة مصر للفنادق، وتوزيع أرباح شركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية.

تبدأ أولى أحداث البورصة، اليوم السبت، بانعقاد الجمعية العامة غير العادية للشركة المصرية لنظم التعليم الحديثة، لمناقشة تعديل المواد (4-6-7-26-46) من النظام الأساسى للشركة، وفى اليوم التالى تنعقد الجمعية العامة العادية لشركة أميرالد للاستثمار العقارى، لمناقشة مقترح مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن عام 2020، والنظر فى انتخاب أعضاء مجلس الإدارة لدورة جديدة تبدأ من 2021 وتستمر لمدة 3 سنوات، كما ستنظر الجمعية فى تولى رئيس مجلس الإدارة ونائب رئيس المجلس والرئيس التنفيذى أو الأعضاء المنتدبين أو أعضاء مجلس الإدارة، عضوية مجلس إدارة أو مناصب تنفيذية أو غير تنفيذية فى مجموعة الشركات المرتبطة أو غيرها والتى تعمل فى نفس النشاط أو الأنشطة المكملة لمجموعة الشركة أو غيرها.

وتناقش عمومية شركة أميرالد للاستثمار العقارى، التصديق على تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة، واعتماد القوائم المالية للشركة عن 2020، كما تناقش الجمعية الترخيص لمجلس الإدارة بإبرام عقود المعاوضة والعقود والمعاملات مع الأطراف ذات العلاقة خلال 2021، وفى نفس اليوم ينتهى الحق فى التوزيع المجانى لشركة سبأ الدولية للأدوية والصناعات الكيماوية (بواقع 0.1428571428 سهم مجانى لكل واحد سهم أصلى) لمشترى السهم حتى نهاية جلسة تداول يوم الأحد، وفى نفس السياق ينتهى يوم الاثنين الموافق 22 مارس، الحق فى التوزيع النقدى لشركة عبور لاند للصناعات الغذائية بقيمة 0.6 جنيه للسهم.

ويعقد يوم الثلاثاء الموافق 23 مارس، عمومية 5 شركات وهي مصرف أبو ظبي الإسلامي، العربية للصناعات الهندسية، المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، مجموعة بورتو القابضة، وتناقش الأولى زيادة رأس المال المرخص به من 4 مليارات جنيه إلى 7 مليارات جنيه، وتعديل المادة 6 من النظام الأساسي للبنك بما يعكس هذه الزيادة، كما تنظر اعتماد تقرير مجلس الإدارة عن نتائج أعمال البنك خلال 2020، وتقرير الحوكمة ومراقب الحسابات على نفس الفترة، وإقرار الميزانية وقائمة الدخل والقوائم المالية عن 2020.

وتناقش عمومية الشركة العربية للصناعات الهندسية إقرار القوائم المالية لعام 2020، والتصديق على تقرير مراقب حسابات الشركة ومجلس الإدارة عن نشاط الشركة لعام 2020، وتنظر عمومية شركة المصريين للإسكان والتنمية والتعمير، في تعديل مادتين 6 و7 من النظام الأساسي للشركة بمناسبة زيادة رأسمال الشركة المصدر بإصدار أسهم مجانية تمويلاً من الأرباح المرحلة، رهنًا بموافقة الجمعية العامة العادية للشركة، وتنظر عمومية شركة التوفيق للتأجير التمويلي-أيه.تي.ليس، اقترح توزيع أرباح على المساهمين بنسبة 100% من الأرباح القابلة للتوزيع بعد استقطاع التوزيعات الأخرى، وذلك في صورة كوبون نقدي بواقع 0.2 جنيه للسهم.

وتختتم الجمعيات العمومية يوم الثلاثاء، بانعقاد عمومية مجموعة بورتو القابضة (بورتو جروب)، لمناقشة مقترح تغيير اسم الشركة بما يتناسب مع خطط الشركة المستقبلية وتطلعات النمو والتطوير، انتخاب مجلس الإدارة لدورة قادمة عن 3 سنوات، واعتماد القوائم المالية وتقرير مجلس الإدارة عن 2020.

ويعقد يوم الأربعاء الموافق 24 مارس الجاري، الجمعية العامة العادية لشركة سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية لمناقشة التصديق على القوائم المالية ومشروع قائمة توزيع الأرباح عن 2020 بواقع 10 قروش لكل سهم، وتنظر الجمعية العامة العادية لشركة الإسكندرية للخدمات الطبية-المركز الطبي الجديد- الموافقة على العقود المبرمة بين الشركة والأطراف المرتبطة والتصريح لمجلس الإدارة في إبرام عقود معاوضة مع الشركات التابعة، وستناقش الجمعية زيادة رأسمال الشركة المرخص به من 200 مليون جنيه إلى 450 مليون جنيه، زيادة رأس المال المصدر من 114.19 مليون جنيه إلى 200 مليون جنيه نقدًا من المساهمين القدامى بزيادة قدرها 85.8 مليون جنيه عن طريق دعوى قدامى المساهمين للاكتتاب فى أسهم الزيادة كلاً حسب مساهمته على أن يكون سعر الاكتتاب في أسهم الزيادة هو القيمة الاسمية للسهم 8 جنيه مضافاً إليه 15 قرشاً مصروفات إصدار السهم الواحد.

كما ستنظر عمومية شركة الإسكندرية للخدمات الطبية، في الموافقة على أن أسهم الزيادة لها نفس حقوق الأسهم الأصلية في توزيعات الأرباح عن العام الماضي وتقيد على نفس الإصدار، وكذلك مناقشة تداول حق الاكتتاب منفصلاً عن السهم الأصلي عند إقرار زيادة نقدية لرأس المال المصدر مع إعمال حقوق الأولوية، وستناقش أيضاً الموافقة على الغرض من زيادة رأس مال الشركة المصدر لتغطية جزء من تكاليف خطط تطوير المستشفى والتي تحتاج لتنفيذ عدد من المشروعات وذلك في ضوء الدراسة المقدمة من شركة تواصل هولدنجز للاستثمارات المالية.

وتضمن جدول الأعمال كذلك مناقشة الموافقة على فتح باب الاكتتاب في الزيادة لمدة 30 يومًا وفي حالة عدم التغطية خلال تلك المدة تفويض رئيس مجلس الإدارة في إعادة فتح باب الاكتتاب لمدة 7 أيام على أن يتم الاكتتاب من خلال إحدى البنوك المرخص لها بمزاولة نشاط أمناء الحفظ، فيما ستنظر العمومية في أن يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من 7 أعضاء بالإضافة إلى 2 عضو من ذوي الخبر علن أن يكون من بين أعضاء المجلس وبصفة دائمة عنصر نسائي وتعينهم الجمعية العامة مع تعديل المادة 20 من النظام الأساسي للشركة، وتعديل المادة 22 بما يشمل مضمون الحد الأقصى لمجلس الإدارة بعدد 9 أعضاء مع استمرار مستهدف المادة بوضعه القائم، وكذلك النظر في أن يجتمع مجلس إدارة الشركة 12 مرة على الأقل خلال السنة المالية الواحدة ولا يجوز أن ينقضي 3 أشهر كاملة دون انعقاد المجلس مع تعديل المادة 25 من النظام الأساسي للشركة.

ويعقد يوم الخميس الموافق 25 مارس الجاري، عمومية 4 شركات وهي جي بي اوتو، العربية للمحابس، المتحدة للإسكان والتعمير، فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، وتنظر الأولى المصادقة على تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام الماضي، واعتماد مقترح مجلس الإدارة بشأن قائمة توزيعات الأرباح عن العام الماضي، وإخلاء طرف المجلس عن الفترة، وتضمن مقترح مجلس الإدارة توزيع 273.5 مليون جنيه على المساهمين بواقع كوبون 25 قرشاً للسهم، كما ستناقش اعتماد تشكيل مجلس الإدارة وتعديلاته وتحديد اختصاصاته، وستناقش إصدار كفالات تضامنية لصالح الشركات الشقيقة والتابعة

وتنظر الشركة الثانية تقرير مجلس الإدارة والقوائم المالية عن العام الماضي، حساب توزيع الأرباح المقترح عن عام 2020، وإخلاء طرف مجلس الإدارة عن الفترة، تعديل المادة (4) من النظام الأساسي للشركة، وتعديل مقر العربية للمحابس، وتنظر الشركة الثالثة اعتماد حساب التوزيع المقترح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020، وسيتم مناقشة تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة ونتائج الأعمال، وتقرير الحوكمة، وتقرير مراقبي الحسابات واعتماد القوائم المالية المستقلة والمجمعة عن السنة المنتهية في 31 ديسمبر 2021، وسيتم انتخاب أعضاء لمجلس الإدارة لدورة جديدة.

وتناقش عمومية شركة فاروتك لأنظمة التحكم والاتصالات، إعادة تشكيل مجلس الإدارة، وتوزيع الأرباح عن عام 2020، التصديق على الميزانية العمومية والحسابات الختامية وتقرير مجلس إدارة الشركة عن عام 2020.

ويختتم الأسبوع، بالحكم في دعوى طعن شركة مصر للفنادق في قضية الضمان الحكومي، بعدما تم الطعن بالنقض على الاستئنافين رقمي 17303 و17456 لسنة 124 ق من قبل وزارة المالية بالطعن رقم 22966 لسنة 89، ببراءة ذمة الشركة بمبلغ 263 مليون جنيه بخلاف الفوائد البنكية.