اليوم السابع
Ads
الخميس، 25 مارس 2021 10:02 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

إنشاء 4 مجمعات خدمية بكل وحدة محلية بقرى أشمون بالمنوفية ضمن "حياة كريمة"

الخميس، 25 مارس 2021 08:37 م
إنشاء 4 مجمعات خدمية بكل وحدة محلية بقرى أشمون بالمنوفية ضمن "حياة كريمة" اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية
المنوفية - محمود شاكر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد المحاسب سامى سرور، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أنه تم تسليم المواقع المقترحة لإقامة مجمعات للمصالح الخدمية عليها بقرى مركز أشمون للشركة المنفذة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة للبدء فى التنفيذ.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضح سرور، أنه سيتم إنشاء 4 مجمعات خدمية بكل وحدة محلية، وذلك لتلبية جميع الاحتياجات والمتطلبات الأساسية للمواطنين بمختلف القطاعات لتوفير سبل الراحة لهم .

وأكد سرور، المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أشمون لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الاستمرار فى التدعيم الكامل لجميع المشروعات التى تنفذ بجميع القرى من خلال مبادرة حياة كريمة.

وشدد سرور، على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ جميع مشروعات المبادرة على أكمل وجه ودون أى معوقات.


مدينه اشمون

حياة كريمة

المنوفية

أخبار المنوفية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تخصيص 19 قطعة أرض لإقامة مشروعات خدمية ضمن "حياة كريمة" بالدقهلية

الخميس، 25 مارس 2021 06:27 م

فحص 1116 مواطنا بقرية الغريب فى الغربية ضمن مبادرة "حياة كريمة"

الخميس، 25 مارس 2021 06:03 م

محافظ الأقصر يبحث موقف مشروعات تطوير قرى الريف بـ"حياة كريمة".. صور

الخميس، 25 مارس 2021 05:03 م

"حياة كريمة" تصل ملوى فى المنيا.. قرية تونا الجبل محطة جديدة للمبادرة.. حوار مجتمعى لمعرفة احتياجات الأهالى .. خطة لتنفيذ مشروعات الصرف والتعليم والطرق.. وأبناء القرية: شكرا يا ريس..صور

الخميس، 25 مارس 2021 03:30 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة