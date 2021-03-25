إنشاء 4 مجمعات خدمية بكل وحدة محلية بقرى أشمون بالمنوفية ضمن "حياة كريمة"

المنوفية - محمود شاكر

أكد المحاسب سامى سرور، رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، أنه تم تسليم المواقع المقترحة لإقامة مجمعات للمصالح الخدمية عليها بقرى مركز أشمون للشركة المنفذة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة للبدء فى التنفيذ.

يأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة المستمرة لمشروعات المبادرة الرئاسية حياه كريمة للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين .

وأوضح سرور، أنه سيتم إنشاء 4 مجمعات خدمية بكل وحدة محلية، وذلك لتلبية جميع الاحتياجات والمتطلبات الأساسية للمواطنين بمختلف القطاعات لتوفير سبل الراحة لهم .

وأكد سرور، المتابعة المستمرة لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بمركز أشمون لتحقيق أقصى استفادة من المبادرة لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين ورفع مستوى الحياة المعيشية لهم والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة من خلال الاستمرار فى التدعيم الكامل لجميع المشروعات التى تنفذ بجميع القرى من خلال مبادرة حياة كريمة.

وشدد سرور، على ضرورة العمل بروح الفريق الواحد وتذليل كافة العقبات للانتهاء من تنفيذ جميع مشروعات المبادرة على أكمل وجه ودون أى معوقات.