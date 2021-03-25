أمين اتحاد طلاب مدارس مصر: هدفنا تسليط الضوء على الطلبة الموهوبين

كفر الشيخ - محمد سليمان

قال على جابر، أمين اتحاد طلاب مدارس الجمهورية، إنه سعيد بهذا المنصب، مؤكداً أنه يشكر كل أعضاء مجلس الاتحاد على مستوى الجمهورية لثقتهم فيه، وأن كل أعضاء الاتحاد سيقدمون أفضل ما لديهم لصالح الطلاب.

وأضاف جابر لـ"اليوم السابع"، أنه تولى أمانة اتحاد طلاب مدارس كفر الشيخ 4 سنوات على التوالى، وعضو مكتب تنفيذى اتحاد طلاب مدارس مصر العام الماضى، ومسئول الإعلام بغرفة عمليات الثانوية العامة المركزية لامتحانات الثانوية العامة لاتحاد طلاب مدارس مصر 2020، ورئيس برلمان طلائع محافظة كفر الشيخ، ورئيس لجنة التعليم والبحث العلمى برلمان طلائع مصر، وشارك فى برنامج العباقرة الموسمين التاسع والعاشر، وحاصل على أفضل لاعب فى الحلقتين.

وأكد جابر: حصلت على الطالب المثالى على مستوى محافظة كفر الشيخ 2018 مرحلة إعدادية، والطالب المثالى الخامس على مستوى مدارس مصر 2018 مرحلة إعدادية، الطالب المثالى على مستوى محافظة كفر الشيخ 2020 مرحلة ثانوية، ووالده يعمل بدولة عمان ووالدته ربة منزل، وشجعاه على التفوق فى دراسته.

وأضاف جابر، أنه ركز فى البرنامج الانتخابى على التحول الرقمى، وكانت من أهم نقاطه التركيز على التسويق لاتحاد طلاب مدارس مصر إلكترونيًا، وتجهيز موقع الكترونى لاتحاد طلاب مدارس مصر، وإنشاء جريدة إلكترونية هادفها تسليط الضوء على الطلاب المصريين الموهوبين، كما اهتم بقطاع التعليم الفنى وتطوير التعليم فى مصر، وتأهيل الطلاب لسوق العمل، مثلما يحدث الآن فى التعليم المزدوج.

وقال جابر، إن اتحاد طلاب مدارس كفر الشيخ خلال السنوات الماضية، نظم عددا من الزيارات لمشروعات قومية عدة منها مزرعة غليون السمكية، والعاصة الإدارية، وجاءت جائحة كورونا قللت من تلك الزيارات، ولكن يمكن إجراء تلك الرحلات من خلال عرض ما تتميز به أون لاين، والدولة أعطت للتعليم الفنى مكانته بربطه بسوق العمل.

يذكر أن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، هنأ الطالب على محمد على جابر، بالصف الثانى الثانوى، بمدرسة منية المرشد الثانوية المشتركة التابعة لإدارة مطوبس التعليمية، كما هنأ الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم وقيادات المديرية ومسئولى اتحاد الطلاب بالمحافظة، ووعد بتكريمه.