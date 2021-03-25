أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس.. الضأن يترواح بين 120-140 جنيها للكيلو

كتب أحمد حمادة

أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار اللحوم مستقرة بالسوق المحلى في ظل زيادة المعروض بالسوق، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ووفقا للأسعار الرسمية اليوم الخميس 25-3-2021 فإن جميع أنواع اللحوم البلدى والبرازيلى والسوداني بالإضافة إلى الضأن والجملى تشهد استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت.

وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120 - 140جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو .

واستقر سعر السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، وسعر اللحم المفروم العادي يتراوح 110-125جنيها الكيلو، وسعر الكبدة البلدى يتراوح بين 110-140 جنيها للكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها.