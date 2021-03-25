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أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس.. الضأن يترواح بين 120-140 جنيها للكيلو

الخميس، 25 مارس 2021 10:23 ص
أسعار اللحوم البلدى اليوم الخميس.. الضأن يترواح بين 120-140 جنيها للكيلو اللحوم
كتب أحمد حمادة

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أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن أسعار اللحوم مستقرة بالسوق المحلى في ظل زيادة المعروض بالسوق، وذلك مع اقتراب شهر رمضان المبارك، ووفقا للأسعار الرسمية اليوم الخميس 25-3-2021 فإن جميع أنواع اللحوم البلدى والبرازيلى والسوداني بالإضافة إلى الضأن والجملى تشهد استقرارا فى محلات الجزارة والهايبر ماركت. 
 
وتراوحت أسعار اللحوم الكندوز بين 120 - 140جنيها للكيلو، وأسعار اللحوم الضأن بين 120-140 جنيها اللحم الجملي 90-100 جنيها للكيلو . 
 
واستقر سعر السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، وسعر اللحم المفروم العادي يتراوح 110-125جنيها الكيلو، وسعر الكبدة البلدى يتراوح بين 110-140 جنيها للكيلو، أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها. 
 
 
 

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