اليوم السابع
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قبل رمضان.. شعبة القصابين تكشف أسعار اللحوم

الأربعاء، 24 مارس 2021 06:00 ص
قبل رمضان.. شعبة القصابين تكشف أسعار اللحوم لحوم - أرشيفية
كتب أحمد حمادة

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أكدت شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة أن سوق اللحوم البلدى يشهد استقرارا فى الأسعار لجميع الأصناف فى ظل زيادة الإنتاج وارتفاع نسب المعروض بالسوق، مؤكدة أن هناك استعدادات مكثفة لشهر رمضان وتغطية احتياجات السوق من اللحوم البلدى.

وسجلت أسعار اللحوم اليوم الأربعاء 23 – 3 – 2021 استقرارا فى الأسعار حيث تراوحت أسعار اللحوم الكندوز، بين 120 - 140.جنيها  للكيلو، سعر السجق البلدى 110-140 جنيها الكيلو، وسعر اللحم المفروم العادى يتراوح 110-125جنيها الكيلو، سعر الكبدة البلدى، يتراوح  بين 110-140 جنيها للكيلو أسعار الكوارع الواحدة تتراوح بين 80-120جنيها.

وفيما يخص أسعار اللحوم الضأن فتراوحت  بين 120-140 جنيها للكيلو، واللحم الجملي يتراوح بين 90-100 جنيها للكيلو.

 

 


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