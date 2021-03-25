أسعار الذهب اليوم ترتفع 3 جنيهات وعيار 21 يسجل 767 جنيها للجرام

كتب إسلام سعيد

شهدت أسعار الذهب مساء اليوم الخميس ارتفاعا بقيمة 3 جنيهات قبل قليل في التعاملات ب سوق الذهب في مصر، ليسجل الذهب عيار 21 وهو العيار الرئيسي في سوق الذهب 767 جنيها للجرام، وذلك على خلفية ارتفاع سعر أونصة الذهب الآن من 1732 دولار مقابل 1739دولار.

أسعار الذهب اليوم:

عيار 24 سجل 876 جنيها.

عيار 21 سجل 767 جنيها.

عيار 18 سجل 757 جنيها.

الجنيه الذهب 6136 جنيها.

أونصة الذهب 1739 دولار.

الأسعار المسجلة في السوق المصري، والمنشورة في سياق هذا التقرير غير مضاف إليها ما يسمي سعر المصنعية، والذي يختلف من تاجر إلى آخر ومن شركة إلى أخرى، وكذلك تختلف وفق نوع المشغول الذهبى فى مصر.

أسعار مصنعية الذهب في مصر تحددها بعض الشركات المنتجة بحد أدني 7% من سعر الذهب، وهناك بعض الورش الصغيرة والتجار تضع سعر مصنعية بسيط يتراوح من 40 إلي 70 جنيها مصنعية في كل جرام.

سعر الذهب في مصر مرتبط بحركة سعر أونصة الذهب عالمياً، والتي تشهد تغيرات طوال فترات التداول نتيجة تأثرها بعدد من المتغيرات منها الدولار والفائدة والنفط وعائد السندات والأسهم والتقارير الاقتصادية.