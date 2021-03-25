أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل 764 لـ 766 جنيها حتى الآن

كتب - إسلام سعيد

ننشر سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الخميس 25 مارس 2021 والذى سجل متوسط سعر لا يزال يتراوح بين 764 إلى 766 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي والأكثر تداولا ومبيعا في السوق المصري، مع تسجيل الذهب عالميًا متوسط سعر 1732 دولار.



أسعار الذهب اليوم في مصر:



عيار الذهب 21 يسجل 764 إلى 766 جنيها للجرام.



عيار الذهب 18 يسجل 654 إلى 656 جنيها للجرام.



عيار الذهب 24 يسجل 872 إلى 874 جنيها للجرام.



الجنيه الذهب 6104 إلى 6120 جنيها للجرام.



متوسط أونصة الذهب 1732 دولار.

ارتفعت أسعار الذهب الخميس 25 مارس عالميًا إذ غذت زيادة في الإصابات بكوفيد-19 في أوروبا المخاوف إزاء وتيرة تعافي الاقتصاد، بيد أن صعود الدولار كبح مكاسب المعدن الأصفر، بحسب رويترز.

وزاد الذهب في المعاملات الفورية 0.1% إلى 1736.51 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:33 بتوقيت غرينتش، وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.2% إلى 1736.50 دولار للأونصة.

هذا ويُعتبر الذهب أيضا تحوطا في مواجهة التضخم، الذي عادة ما يرتفع بفعل التحفيز واسع النطاق الذي يستهدف تعزيز النمو الاقتصادي.

وأشار أعضاء في مجلس الفدرالي الأميركي إلى أن الفدرالي سيبدأ رفع أسعار الفائدة اعتمادا على النتائج الاقتصادية وإنه لن يقلص سياسته النقدية الميسرة حتى يشهد تحسنا فعليا.

وحد من مكاسب الذهب قفزة سجلها مؤشر الدولار لقمة جديدة في أربعة أشهر بفعل مخاوف بشأن تمديد إجراءات العزل العام الاقتصادية في أوروبا وزيادة محتملة للضرائب في الولايات المتحدة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، نزل البلاديوم 0.1% إلى 2631.91 دولار وارتفع البلاتين 0.2% إلى 1170 دولارا.

هذا وصعدت الفضة 0.2% إلى 25.12 دولار، بعد أن نزلت لأدنى مستوى فيما يزيد عن أسبوعين مسجلة 24.93 دولار في وقت سابق من الجلسة.