أخبار اقتصاد اليوم.. تراجع العجز الكلى لـ3.6% وتحقيق فائض أولى 14 مليار جنيه فى 6 أشهر

كتب أحمد حمادة

شهد اليوم الخميس 25- 3- 2021 عددا من الاحداث الاقتصادية التي تم رصدها على صفحات اليوم السابع ومن بينها الآتى:-

تراجع العجز الكلى إلى 3.6% وتحقيق فائض أولى 14 مليار جنيه خلال 6 أشهر



الدكتور محمد معيط

أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية أن هذا التقرير يعد من أهم التقارير المالية التي تصدرها الحكومة سنويًا نظرًا لتناوله تقييم الأداء المالي والإنفاق العام بعد مرور ٦ أشهر من التنفيذ الفعلي للموازنة، حيث يقيس مدي توافق الأداء الفعلي مع السياسات المالية للدولة، لافتًا إلي أن التقرير الجديد يكتسب أهمية استثنائية إذ يأتي في ظل تفشي أزمة كورونا، وبالتالي يُظهر أثر الإجراءات العديدة التي اتخذتها الحكومة لمواجهة التداعيات الاقتصادية للجائحة سواء على معدلات نمو الاقتصاد القومي أو أداء الموازنة العامة.

وذلك استمرارًا لسياسة تعزيز المشاركة المجتمعية والإفصاح والشفافية حول أولويات وأهداف السياسات المالية للدولة، أصدرت وزارة المالية التقرير «نصف السنوي للأداء المالى» خلال النصف الأول من العام المالي الحالي 2020/ 2021، الذى تضمن شرحًا لأهداف السياسات المالية وأهم الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات أزمة «كورونا» علي الاقتصاد المصري، بجانب حزم الدعم المالي لمساندة القطاعات المتضررة من الجائحة.

إطلاق موقع مبادرة "نورت بلدك" لتدريب وتمويل المشروعات للمصريين العائدين من الخارج



أطلقت وزارتا الهجرة والتخطيط والتنمية الاقتصادية موقعًا إليكترونيًا لمبادرة "نورت بلدك"، في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج المتضررة من جائحة كورونا؛ والعمل على دمج هذه العمالة في الاقتصاد القومي في مختلف المحافظات، ضمن خطة الحكومة لمجابهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك استمرارًا لتنسيق الجهود بين الوزارات ومؤسسات الدولة المعنية، لتحقيق رؤية الدولة للتنمية المستدامة 2030.

وأوضحت وزيرة الهجرة، أن الموقع يمثل المرحلة الثالثة من مبادرة "نورت بلدك"، والتي انطلقت بتسجيل البيانات ورقيًا مع بداية أزمة العائدين من دول الخليج؛ حيث قامت الوزارة علي الفور بالتعاون مع وزارات الدولة ومؤسساتها في التأهيل والتدريب للمصريين العائدين من الخارج وطرح فرص العمل المتاحة في محافظاتهم بالتعاون مع وزارات التخطيط والتنمية الاقتصادية والتجارة والصناعة والتنمية المحلية، ثم تلتها المرحلة الثانية بإطلاق استمارات تسجيل إلكتروني بالتعاون مع وزارة التخطيط، والتي أثمرت عن توفير فرص عمل لهم بالتعاون مع المستثمرين المصريين بالخارج، في إطار تحقيق الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، بتوفير فرص العمل، وإشراك العائدين في التنمية الاقتصادية.

الحكومة تشدد على الإسراع فى تنفيذ مشروعى "عين الصيرة" و"سور مجرى العيون"





تطوير عين الصيرة

شدد المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، على ضرورة الإسراع بتنفيذ مشروعى "بحيرة عين الصيرة"، وتطوير "منطقة سور مجرى العيون"، بمحافظة القاهرة، وتكثيف العمل فيهما على مدار الـ24 ساعة للانتهاء من التنفيذ فى الموعد المحدد، وضرورة إلتزام العاملين بالإجراءات الاحترازية اللازمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

وتجول خالد عباس ومرافقوه بموقع مشروع تطوير "بحيرة عين الصيرة"، لتفقد تنفيذ الأعمال، والتى تشمل تنفيذ ممشى سياحى حول البحيرة بطول 2500 متر طولى، ومنطقة مطاعم، وجزيرة استوائية وسط البحيرة، ومسرح مكشوف، ومناطق خضراء، وبرجولات خشبية، و5 مجموعات نوافير عائمة داخل البحيرة، ومحطة معالجة لمياه البحيرة.

المنطقة الاقتصادية تعلن فتح بوغاز ميناء العريش لاستقبال سفن الشحن



المنطقة الاقتصادية

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس عن فتح بوغاز ميناء العريش أمام حركة السفن في تمام التاسعة من صباح اليوم بعد تحسن الأحوال الجوية، حيث تستعد لاستقبال سفن بمنطقة الانتظار لاستكمال أعمال الشحن للملح والأسمنت.

وتستقبل الميناء خلال 72 ساعة المقبلة سفينة لشحن حمولة ملح للأسواق الخارجية، وجاري العمل على تشوين هذه الشحنة داخل الميناء.

وعلى جانب آخر، تستقبل الميناء خلال اليومين المقبلين السفينة EX OTTER لشحن أسمنت سايلون من أسمنت العريش، بحمولة 3000 طن سايلون.

ويبلغ طول السفينة المنتظر وصوله 78.2 متر وعرض 12.5 متر ويصل غاطس السفينة بعد الشحن 6.60 متر.

151,5 مليون جنيه لـــ65 قرية مستفيدة ضمن مبادرة "حياه كريمة" بأسيوط



أرشيفية

تابع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، تطورات الموقف التنفيذى لأعمال مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تنفذها شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط.

وأعلن المهندس محمد صلاح الدين عبدالغفار رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأسيوط والوادى الجديد، عن توريد (8) مولدات ديزل لتدعيم المعدات الميكانيكية، ضمن المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”، لتطوير قرى الريف المصرى وتحسين الخدمات المقدمة لأكثر من 50 مليون مصرى.

وأشار إلى توريد عدد (21) مولد مياه شرب وصرف صحى، وعدد (200) طلمبة أعماق غاطسة كاملة بالمشتملات لرفع كفاءة محطات مياه الشرب والصرف الصحى، واستكمال أعمال المد والتدعيم.

أسعار الذهب اليوم الخميس.. وعيار 21 يسجل 764 لـ 766 جنيها حتى الآن



ذهب

ننشر سعر الذهب في مستهل تعاملات اليوم الخميس 25 مارس 2021 والذى سجل متوسط سعر لا يزال يتراوح بين 764 إلى 766 جنيها للجرام من عيار 21 وهو العيار الرئيسي والأكثر تداولا ومبيعا في السوق المصري، مع تسجيل الذهب عالميًا متوسط سعر 1732 دولار.

أسعار الذهب اليوم في مصر:

عيار الذهب 21 يسجل 764 إلى 766 جنيها للجرام.

عيار الذهب 18 يسجل 654 إلى 656 جنيها للجرام.

عيار الذهب 24 يسجل 872 إلى 874 جنيها للجرام.

الجنيه الذهب 6104 إلى 6120 جنيها للجرام.

متوسط أونصة الذهب 1732 دولار.

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.57% بجلسة نهاية الأسبوع



البورصة المصرية

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الخميس، نهاية جلسات الأسبوع، إذ ارتفع المؤشر الرئيسي مدفوعًا بصعود عدد من الأسهم القيادية، فيما تراجع مؤشرا إيجي إكس 70 وإيجي إكس 100.

وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 1.57%، ليغلق عند مستوى 10870 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.45% ليغلق عند مستوى 1951 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.52% ليغلق عند مستوى 13149 نقطة، وزاد مؤشر "إيجى إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.08% ليغلق عند مستوى 4203 نقطة.

فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.67% ليغلق عند مستوى 1842 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان"، بنسبة 0.22% ليغلق عند مستوى 2788 نقطة.