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أحمد أبو هشيمة: شكرا للرئيس السيسى على "حياة كريمة" التى أنقذت 50 مليون مواطن

الخميس، 25 مارس 2021 12:32 م
أحمد أبو هشيمة: شكرا للرئيس السيسى على "حياة كريمة" التى أنقذت 50 مليون مواطن أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ
كتب سيد الخلفاوى - تصوير خالد كامل

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أكد النائب أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسى بدأ تنفيذ مبادرة حياة كريمة التى تستهدف القرى الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن هذه المبادرة تمس حياة 50 مليون مواطن بشكل مباشر، ولها أهمية كبيرة فى تحسين حياة الفرد.
 
وأضاف أبو هشيمة، لـ"اليوم السابع"، على هامش توقيعه بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصرى لمساعدة 200 ألف أسرة، أنه بدأ فى إعمار القرى الأكثر احتياجا منذ 2013 ، والآن الدولة تنفذ مبادرة حياة كريمة، وهى أقوى من أى مبادرات أخرى،  لكنه مستمر فى مساعدة المواطنين فى القرى الأكثر احتياجا .
 
وأشار النائب أحمد أبو هشيمة، إلى أنه نظم مبادرات كثيرة جدا كان أخرها دفع أموال التصالح على مخالفات البناء، فى بنى سويف، مشيرا إلى أن الهدف فى تقديم المساعدات ليس القاهرة فقط، ولكن أكثر المبادرات كانت لقرى الصعيد وخاصة القرى الأكثر احتياجا، بالإضافة الى مبادرات عدة، كلها تمكنت من تطوير القرى بالكامل، مشيرا إلى أن التركيز فى شهر رمضان سيكون على توفير الطعام.
 
ووقع النائب أحمد أبو هشيمة، منذ قليل، برتوكول تعاون لمساعدة 200 ألف أسرة "مليون مواطن"، مع بنك الطعام المصرى، حيث من المقرر أن يتم توزيع سلع غذائية على مليون مواطن خلال شهرين تبدأ بشهر رمضان.
 
أثناء توقيع بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصرى
أثناء توقيع بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصرى

اثناء توقيع البروتوكول
اثناء توقيع البروتوكول

احمد ابو هشمية على هامش توقية البروتوكول
احمد ابو هشمية على هامش توقية البروتوكول

أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ
أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ

أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال
أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال

احمد ابو هشيمة يشارك فى تعبئة المواد الغذائية
احمد ابو هشيمة يشارك فى تعبئة المواد الغذائية

احمد أبو هشيمة
احمد أبو هشيمة

أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ قبيل توقيع البروتوكول
أحمد أبو هشيمة رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ قبيل توقيع البروتوكول

احمد ابوهشيمة
احمد ابوهشيمة

اعمال تعبئة المواد الغذائية
اعمال تعبئة المواد الغذائية

العاملون بتعبئة المواد الغذائية
العاملون بتعبئة المواد الغذائية

بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصرى
بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصرى

تعبئة المواد الغذائية لمساعدة 200 ألف أسرة
تعبئة المواد الغذائية لمساعدة 200 ألف أسرة

تعبئة المواد الغذائية
تعبئة المواد الغذائية

تعبئه المواد الغذائية
تعبئه المواد الغذائية

تفقد اعمال تعبئة المواد الغذائية
تفقد اعمال تعبئة المواد الغذائية

جانب من اعمال التعبئة
جانب من اعمال التعبئة

جولة احمد ابوهشيمة ومحسن سرحان
جولة احمد ابوهشيمة ومحسن سرحان

جولة لرجل الاعمال احمد ابو هشيمة داخل مصنع تعبئة المواد الغذائية
جولة لرجل الاعمال احمد ابو هشيمة داخل مصنع تعبئة المواد الغذائية

رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة
رجل الأعمال أحمد ابو هشيمة

عضو مجلس الشيوخ احمد ابو هشيمة و محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصرى
عضو مجلس الشيوخ احمد ابو هشيمة و محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصرى

عضو مجلس الشيوخ احمد ابو هشيمة
عضو مجلس الشيوخ احمد ابو هشيمة

عقب توقيع بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصرى
عقب توقيع بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصرى

محسن سرحان الرئيس التنفيذى لبنك الطعام
محسن سرحان الرئيس التنفيذى لبنك الطعام

محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصرى
محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصرى

محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام
محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام

محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصرى واحمد ابوهشمية
محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصرى واحمد ابوهشمية

مواد غذائية يستفيد منها الاكثر احتياجا
مواد غذائية يستفيد منها الاكثر احتياجا

مواد غذائية
مواد غذائية

ابو هشيمة

احمد ابو هشيمة

بنك الطعام

شهر رمضان

كرتونة رمضان

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