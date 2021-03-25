أحمد أبو هشيمة: شكرا للرئيس السيسى على "حياة كريمة" التى أنقذت 50 مليون مواطن

كتب سيد الخلفاوى - تصوير خالد كامل

أكد النائب أحمد أبو هشيمة، رجل الأعمال وعضو مجلس الشيوخ، أن الرئيس السيسى بدأ تنفيذ مبادرة حياة كريمة التى تستهدف القرى الأكثر احتياجا، لافتا إلى أن هذه المبادرة تمس حياة 50 مليون مواطن بشكل مباشر، ولها أهمية كبيرة فى تحسين حياة الفرد.

وأضاف أبو هشيمة، لـ"اليوم السابع"، على هامش توقيعه بروتوكول تعاون مع بنك الطعام المصرى لمساعدة 200 ألف أسرة، أنه بدأ فى إعمار القرى الأكثر احتياجا منذ 2013 ، والآن الدولة تنفذ مبادرة حياة كريمة، وهى أقوى من أى مبادرات أخرى، لكنه مستمر فى مساعدة المواطنين فى القرى الأكثر احتياجا .

وأشار النائب أحمد أبو هشيمة، إلى أنه نظم مبادرات كثيرة جدا كان أخرها دفع أموال التصالح على مخالفات البناء، فى بنى سويف، مشيرا إلى أن الهدف فى تقديم المساعدات ليس القاهرة فقط، ولكن أكثر المبادرات كانت لقرى الصعيد وخاصة القرى الأكثر احتياجا، بالإضافة الى مبادرات عدة، كلها تمكنت من تطوير القرى بالكامل، مشيرا إلى أن التركيز فى شهر رمضان سيكون على توفير الطعام.

ووقع النائب أحمد أبو هشيمة، منذ قليل، برتوكول تعاون لمساعدة 200 ألف أسرة "مليون مواطن"، مع بنك الطعام المصرى، حيث من المقرر أن يتم توزيع سلع غذائية على مليون مواطن خلال شهرين تبدأ بشهر رمضان.