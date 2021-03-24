6 طرق لزيادة حرق السعرات الحرارية أثناء المشى

كتبت فاطمة خليل

التمارين الرياضية لا يجب دائما أن تكون شديدة الكثافة أو في الجيم، ووفقًا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، يعد المشي طريقة رائعة ومنخفضة التأثير لحرق السعرات الحرارية والحفاظ على لياقتك، في هذا التقرير نتعرف على 6 طرق لحرق مزيد من السعرات الحرارية أثناء المشي، وفقاً لموقع "تايمز أوف إنديا".

كم عدد السعرات الحرارية التي يمكن أن يحرقها المشي؟



يعتمد عدد السعرات الحرارية التي يمكنك حرقها أثناء المشي على عوامل مختلفة مثل السرعة والمسافة والمدة والوزن ونوع التضاريس مثل التلال أو الرمال التي تمشي عليها.

المشي لفقدان الوزن



المشي هو أحد أسهل التمارين لتحريك جسمك بأدنى حد من المعدات، إنه تمرين رائع للأشخاص الذين يعانون من مشاكل في الركبة أو التهاب المفاصل الذين لا يستطيعون تحمل التدريبات الأكثر شدة وعالية التأثير.

ووفقًا لدراسة عام 2019 ، فإن المشي ساعد الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن والسمنة على إنقاص الوزن.

ووجدت دراسة أجريت عام 2008 ، والتي حللت البيانات لمدة 15 عامًا ، أن الأشخاص الذين يمشون، اكتسبوا وزنًا أقل وكانوا أكثر عرضة لفقدان الوزن والحفاظ عليه مقارنة بالأشخاص الذين لم يمشوا ولكن قد يكون من الصعب إنقاص الوزن بالمشي بمفردك، وبالتالي، فمن الأفضل دمج تمارين القوة مع تمارين المشي في روتينك اليومي، كما أنه يساعد في الحفاظ على العضلات الخالية من الدهون، مما يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية وتعزيز فقدان الوزن.

طرق زيادة حرق السعرات الحرارية أثناء المشي



زيادة سرعة المشي



قم بالإسراع لمدة مثل بعض الخطوات أو الدقائق، ثم أبطأ لتنظيم وتيرتك وتكرارها.

اختر طريقًا مرتفعًا



كلما كان المسار أكثر انحدارًا ، زادت مشاركة عضلات الفخذ، وأوتار الركبة ، وربلة الساق ، مما يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

يمكن أن يساعد المشي صعودًا أيضًا في زيادة معدل الأيض، مما يساعدك على حرق المزيد من السعرات الحرارية.

المشي على تضاريس متنوعة



عندما تمشي على أرض صخرية، يجب أن تتحرك قدماك في زوايا مختلفة ، وهذا ليس هو الحال على خلاف ذلك.

استخدم عصى المشي



المشي بمساعدة العصي يزيد من حرق السعرات الحرارية كما أنه يعمل على عضلات الجزء العلوي من الجسم.

المشي على ارتفاع أعلى



يمكن أن يؤدي المشي على ارتفاع أعلى إلى حرق المزيد من السعرات الحرارية من خلال القيام بذلك ، يتعلم جسمك كيفية استخدام مستويات أقل من الأكسجين ، مما يجعلك أكثر لياقة.

جرب طريقة الجري والمشي



يؤدي الجمع بين الجري والمشي إلى مزيج من التمارين الأكثر كثافة.

بجانب المشي يجب أن تنتبه للأشياء التالية:



-اتباع نظام غذائي صحي

يعد اتباع نظام غذائي صحي إحدى الخطوات الأولى للبقاء بصحة جيدة تأكد من عدم تناول الكثير من الكربوهيدرات قبل المشي، حيث إن تناول الكثير من الكربوهيدرات سيجعل من الصعب تغطية مسافة طويلة.

-يمكنك إبقاء مسارات المشي الخاصة بك ممتعة من خلال تغيير الطرق. يمكنك المشي مع صديق حتى لا تشعر بالملل.

-حدد هدفًا يتجاوز قليلاً ما تعرف أنه يمكنك تحقيقه، سيساعدك هذا على السعي لتحقيق المزيد والاستمرار.