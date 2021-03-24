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وصول سفاح الجيزة محكمة الجنايات لنطق الحكم عليه بقضية قتل صديقه

الأربعاء، 24 مارس 2021 10:45 ص
وصول سفاح الجيزة محكمة الجنايات لنطق الحكم عليه بقضية قتل صديقه سفاح الجيزة-ارشيفية
كريم صبحى - مصطفى جابر

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وصل منذ قليل، قذافى فراج الشهير بسفاح الجيزة إلى قاعة محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار عماد عطية، لنطق الحكم عليه في القضية المتهم فيها بقتل صديقه المهندس رضا عبد اللطيف عمدا مع سبق الإصرار وذلك بعد أن ورد رأى المفتى في إعدامه.

 

وفى جلسة ماضية، استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة التي شرحت الأدلة والبراهين التي تؤكد تورط المتهم فى ارتكاب جريمته الشنعاء بقتل صديق عمره، بعد استيلائه على أمواله ودفنه داخل شقة يمتلكها المجنى عليه في بولاق الدكرور.

 

وأحال المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، المتهم "قذافي فراج" إلى محكمة الجنايات في أربعة قضايا بدوائر الهرم وبولاق الدكرور بالقاهرة والمنتزه بالإسكندرية؛ لمعاقبته فيما نُسب إليه من قتله عمدًا أربعة - هم زوجته وسيدتان ورجل - مع سبق الإصرار خلال عامي 2015 و2017 وإخفاء جثامينهم بدفنها في مقابر أعدها لذلك.

 

يذكر أن محكمة جنايات الجيزة قررت إحالة المتهم إلى فضيلة مفتى الجمهورية لإبداء الرأي الشرعى في إعدامه لاتهامه بقتل شقيقة زوجته "نادين" الطالبة بكلية الحقوق، ودفنها في شقة ببولاق.


سفاح الجيزة

المهندس رضا عبد اللطيف

رأى المفتى في إعدامه

الرأي الشرعى في إعدامه

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