اليوم السابع
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نقيب الزراعيين: 85% من مواردنا المائية تُستخدم فى الزراعة

الأربعاء، 24 مارس 2021 03:00 ص
نقيب الزراعيين: 85% من مواردنا المائية تُستخدم فى الزراعة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين
كتبت آية دعبس

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قال الدكتور سيد خليفة، نقيب الزراعيين، إن 85% من الموارد المائية يتم توجيهها لقطاع الزراعة، مشيرا إلى أن الاتجاه إلى منظومة الرى الحديث والتحول من الرى بالغمر إلى الرى بالتنقيط والرش كان لزاما لتوفير متطلبات التوسع فى الزراعات، والزيادة السكانية السنوية والتى تصل إلى 2.5 مليون نسمة سنويا.
 
وأوضح خليفة، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن منظومة الرى الحديث ستنعكس إيجابيا على الفلاحين، حيث ستوفر له تكلفة السولار اللازم لرفع المياه ونقلها لأراضيهم، وكذلك ستوفر استخدام الأسمدة والمبيدات التى يتم استخدامها، مشيرا إلى أن الحكومة أتاحت للمزارعين الحصول على قرض من البنك المركزى بفائدة 5% ويتم سدادها على عدة سنوات لتطوير الرى الحقلى بأراضيهم، ضمن خطتها للتوسع فى الرى الحديث.
 
وطالب نقيب الزراعيين وزارتى الرى والزراعة بتنفيذ نماذج استرشادية لتطوير الرى الحقلى، فى 4500 قرية لتسهيل إنضمام الفلاحين لمنظومة الرى الحديث.  
 
وحول فائدة الرى بالتنقيط أو الرش على المحاصيل الزراعية قال نقيب الزراعيين: "إن المحاصيل كلما تم ريها بمعدلات أقل من المياه أصبح ذلك أفضل لها، خاصة أنها لا تحصل إلا على حاجتها للإنبات، والمياه الزائدة عن حاجتها تصبح ضمن المياه الجوفية ولا يستفيد بها.

الرى الحديث

الرى بالغمر

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الرى بالتنقيط

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