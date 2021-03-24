مفوضة الصحة بالاتحاد الأوروبى: جائحة كورونا تتفاقم فى عدة دول أوروبية

رويترز

قالت مفوضة شؤون الصحة الأوروبية ستيلا كيرياكيديس في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء، إن الجائحة تزداد سوءا في دول أوروبية كثيرة مع ارتفاع أعداد إصابات كوفيد-19 والمرضى بالمستشفيات والوفيات.