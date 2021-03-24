مشاهد مرعبة ترصد ثوران بركان ريكيافيك بأيسلندا × 10 صورة

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

رصدت وكالة رويترز للأنباء صورا رائعة لثوران بركان ريكيافيك عاصمة أيسلندا، والتى أوضحت الحمم البركانية وثوران البركان حيث حرص العديد من المواطنين اخذ الكثير من الصور التذكارية مع تلك المناظر الرائعة، وثار بركان قرب ريكيافيك عاصمة أيسلندا الجمعة الماضى، وأطلق حمما بركانية في السماء بعد وقوع آلاف الزلازل الصغيرة في الأسابيع الأخيرة، ووقع ثوران البركان قرب جبل فاجرادالسفيال في شبه جزيرة ريكيانيس على بعد حوالي 30 كيلومترا إلى الجنوب الغربي من العاصمة.



جانب من ثوران البركان

وبعد حوالي أربع ساعات من الثوران الأولي في الساعة 2045 بتوقيت جرينتش، وهو الأول في شبه الجزيرة منذ القرن الثاني عشر، غطت الحمم البركانية حوالي كيلومتر مربع أي ما يقرب من 200 ملعب كرة قدم، وقالت رانفيج جودموندسدوتير وهي مقيمة في بلدة جريندافيك على بعد ثماني كيلومترات فقط من ثوران البركان "أستطيع رؤية السماء الحمراء المتوهجة من نافذتي... الجميع هنا يركبون سياراتهم للابتعاد".



حمم بركانية

ووقع ما يربو على 40 ألف زلزال في شبه الجزيرة في الأسابيع الأربعة الماضية، في قفزة هائلة للزلازل التي ظل عددها يتراوح بين 1000 و3000 كل عام منذ 2014، وقال مكتب الأرصاد الجوية الأيسلندي إن ثوران البركان لا يشكل أى خطر مباشر على الناس في جريندافيك أو على البنية التحتية الحيوية وصنف الثوران على أنه صغير، وقال بياركي فريس من مكتب الأرصاد الجوية إن صدعا بطول 500 إلى 750 مترا انفتح فى موقع الثوران مما أدى إلى اندفاع الحمم البركانية لارتفاع يصل إلى 100 متر.

وقالت إدارة الحماية المدنية وإدارة الطوارئ فى أيسلندا إن السلطات طلبت من سكان بلدة ثورلاكشوفن شرقي موقع الثوران البقاء في منازلهم لتجنب التعرض للغازات البركانية.



الحمم البركانية

وعلى عكس ثوران بركان إيافيالايوكل في عام 2010 والذي أوقف ما يقرب من 900 ألف رحلة جوية وأجبر مئات الأيسلنديين على ترك ديارهم، من غير المتوقع أن ينفث هذا الثوران الكثير من الرماد أو الدخان في الغلاف الجوي.



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