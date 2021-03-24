محافظ قنا يتفقد الأعمال النهائية لإنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بالأشراف البحرية

قنا صابر سعيد

تفقد اللواء أشرف الداودى محافظ قنا، المراحل النهائية لأعمال إنشاء محطة معالجة الصرف الصحى بقرية الأشراف البحرية لخدمة قرى شمال مدينة قنا، والممولة من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك برفقة المهندس رجب عرفة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى والدكتور علاء شاكر مدير وحدة تنفيذ برنامج التنمية المحلية بمحافظة قنا، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأوضح محافظ قنا خلال الجولة التفقدية، أنه تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية بالمحطة، ومن ضمنها 24 حوض معالجة تنقسم إلى "4 أحواض لاهوائى ، 4 أحواض ترددى ، 16 حوض انضاج ، 2 حوض تخزين حمأة".

وأضاف بأنه يجرى الآن الانتهاء من الحائط الساند لحماية المحطة من أخطار السيول، موجها مسئولى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بسرعة الانتهاء من الأعمال الإنشائية بمحطات الرفع الرئيسية فى أسرع وقت لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشار الداودى إلى أن المشروع يشمل إنشاء محطات رفع وخطوط طرد وشبكات انحدار ومحطة معالجة بتكلفة إجمالية تصل إلى 460 مليون جنيه حيث تقع محطة المعالجة على مساحة 245 فدانا بطاقة استيعابية تصل إلى 29 ألف م3/ يوم كمرحلة أولى تصل الى 40 ألف م3/ يوم كمرحلة ثانية، وتبلغ تكلفتها الإجمالية 272 مليون جنيه، مؤكدا أن المشروع سوف يستهدف 7 قرى لخدمة أكثر من 130 ألف نسمة من أهالى قرى شمال مدينة قنا.

ويذكر أن حجم الاستثمارات فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة قنا بلغت 6.5 مليار جنيه من خلال تنفيذ 67 مشروع مياه شرب، ما بين محطات وشبكات مياه، ويجرى الآن استكمال تنفيذ 9 مشروعات أخرى، بالإضافة إلى تنفيذ 10 مشروعات فى قطاع الصرف الصحى، كما يجرى استكمال تنفيذ 26 مشروعا آخر.



اللواء أشرف الداودى محافظ قنا



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