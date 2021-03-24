محافظ بورسعيد: تطعيم 180 من الطاقم الطبى و168 مواطنا بقاح كورونا

بورسعيد - محمد عزام

أكد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، أن 168 مواطنا تلقوا لقاح كورونا بمركز اللقاحات بالمحافظة، جاء ذلك خلال الاجتماع الدورى مع لجنة إدارة كورونا بالمحافظة، لمتابعة مستجدات الوضع الصحى وفيروس كورونا، وذلك بحضور مدير مديرية الصحة، وهيئة الرعاية الصحية، والإسعاف والطب الوقائى.

وفى بداية الاجتماع، استعرض محافظ بورسعيد، مع اللجنة آخر مستجدات الوضع الوبائى فى المحافظة، مطمئنا على سرعة تقديم كافة الرعاية الصحية والطبية للمرضى، وكذا استعرض جهود مديرية الصحة فيما يتعلق بتلقى المواطنين لقاح فيروس كورونا، ومعدلات تردد المواطنين.

وأوضح محافظ بورسعيد، أن إجمالى من تلقوا اللقاح ببورسعيد حتى الآن 168 مواطنا و180 من الفريق الطبى بالمحافظة، مطمئنا على سير العمل داخل مركز اللقاح ببورسعيد، كما اطمأن على سير العمل بقطاع الإسعاف ببورسعيد وجهود الفرق الطبية فى تقديم الرعاية الصحية لمرضى العزل المنزلى.

كما اطلع المحافظ، على جهود اللجنة فى المرور على المدارس لمتابعة الإجراءات الاحترازية، وشدد على استمرار لجان المتابعة والمرور على كافة المدارس بالمحافظة، ومتابعة الموقف الصحى، وطمأنة الطلاب والمعلمين وتوعيهم بالاجراءات اللازمة للوقاية من الفيروس المستجد .

وشدد المحافظ، خلال اللقاء على زيادة معدلات تلقى اللقاح للمواطنين والفرق الطبية وتذليل كافة العقبات للمواطنين للحصول على اللقاح، وذلك للحد من انتشار الفيروس المستجد خلال هذه المرحلة الصعبة .

وأكد المحافظ، ضرورة الوعى بالمرحلة الحالية والتى تتطلب مزيد من اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية للمواطنين والابتعاد عن التجمعات والتكدس، والالتزام بالنظافة الشخصية والإجراءات التى حددتها وزارة الصحة لمنع انتشار الفيروس، موجهاً لجنة إدارة كورونا بتكثيف حملات التوعية للمواطنين فى كافة الوسائل الإعلامية وإقامة الندوات بالمؤسسات المختلفة لتوعية المواطن بالمرحلة الراهنة .