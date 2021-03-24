اليوم السابع
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الأربعاء، 24 مارس 2021 06:34 م
خالد صلاح
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محافظ القليوبية يجرى حركة تنقلات لقيادات محلية.. تعرف عليها

الأربعاء، 24 مارس 2021 06:20 م
محافظ القليوبية يجرى حركة تنقلات لقيادات محلية.. تعرف عليها اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية
القليوبية فريق المحافظات

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أصدر اللواء عبد الحميد الهجان، محافظ القليوبية قرارا، اليوم الأربعاء، بإلغاء ندب 4 قيادات محلية بمراكز قليوب والخانكة وشبين القناطر، مؤكداً أن ذلك يأتى لصالح العمل والصالح العام، وفق ما جاء فى القرار رقم 406 لسنة 2021.

 

وتضمن قرار المحافظ، إلغاء ندب كل من السيد أبو المجد، نائب رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، ومحمد سلهابى محمود، رئيس الوحدة المحلية لقرية ميت حلفا، ونجلاء عوض، نائب سكرتير الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخانكة، وصبرة الأعصر، رئيس الوحدة المحلية لقرية نوى بمركز شبين القناطر.

 

كما تضمن القرار ندب أحمد سالم، رئيس الوحدة المحلية لقرية بلقس، للقيام بعمل نائب رئيس الوحة المحلية لمركز ومدينة قليوب، ومحمد أبو عرب، مدير إدارة البيئة بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، رئيساً للوحدة المحلية ببلقس، وحسان عبد العزيز، كبير باحثين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة قليوب، رئيساً للوحدة المحلية لقرية ميت حلفا.


اخبار القليوبية

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الخانكة

شبين القناطر

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