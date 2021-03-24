محافظ الدقهلية يستجيب لشكوى أهالى مساكن المحمودية ويوجه برفع مياه الصرف

الدقهلية - شريف الديب

استجاب الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، لشكوى أهالي مساكن المحمودية بمنطقة المجزر التابعة لحي غرب المنصورة، من وجود تجمع لمياه الصرف الصحي أمام مدخل العمارات رقم 23 و32، بجوار مسجد السيدة رقية.

وكلف المحاسب باسم الشريف، مدير الإدارة العامة للتفتيش والمتابعة بالمحافظة، بالتنسيق مع المهندس خالد نصر، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالدقهلية والمحاسب محمد عبد الباقى، رئيس حى غرب المنصورة والتوجه على الفور إلى موقع الشكوي وإزالة أسبابها.

ووجه محافظ الدقهلية، بسحب كافة مياه الصرف الصحي بالموقع وتسليك كافة خطوط الصرف الصحى ورفع القمامة المتراكمة بالموقع ووضع طبقة من السن في المدخل المؤدي الي تلك العمارات لتسهيل الحركة علي المواطنين .

وأكد "مختار"، أن الشغل الشاغل للجهاز التنفيذي بالمحافظة هو حل كافة المشاكل التي تواجه المواطنين والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لهم وفي مقدمتها النظافة وخلق مناخ آمن وصحي للمواطنين.

جدير بالذكر أن المحافظ سبق وأعطى توجيهاته لرؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة المتابعة الجادة والمستمرة لحل مشكلات المواطنين والتفاعل الفورى مع شكواهم والعمل على حلها بالتنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة التنفيذية نطاقهم، وذلك فى إطار توجهات الدولة بالعمل علي حل كافة مشاكل المواطنين.